Внук Лобановского стал менеджером Динамо по работе с болельщиками

Внук Валерия Лобановского Богдан стал менеджером киевского «Динамо» по работе с болельщиками.

«Он почти месяц стажировался. Присматривался к коллективу, а коллектив – к нему, к его возможностям. Должность у Богдана Лобановского – менеджер по работе с болельщиками соответствующего департамента, а если конкретнее – аналитик CRM-системы. Как видим, и здесь несколько совпадает талант внука и его легендарного деда. Имею в виду склонность Валерия Лобановского к точным наукам.

Желая Богдану успехов, вместе с тем отмечу: нас тоже радует тот факт, что новоиспеченный сотрудник ежедневно приходить на работу в офис клуба, расположенном на стадионе, который носит имя его выдающегося дедушки Героя Украины Валерия Лобановского», – заявил вице-президент «Динамо» Алексей Семененко.

Отметим, что в мае Богдану исполнилось 24 года.