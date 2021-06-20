Внук Лобановского стал менеджером Динамо по работе с болельщиками

Богдан будет работать в киевском клубе

  • 20.06.2021 16:12
  • 1518 просмотров
  • 2 комментария
Внук Лобановского стал менеджером Динамо по работе с болельщиками
© kp.ua. Богдан Лобановский (по центру)

Внук Валерия Лобановского Богдан стал менеджером киевского «Динамо» по работе с болельщиками.

«Он почти месяц стажировался. Присматривался к коллективу, а коллектив – к нему, к его возможностям. Должность у Богдана Лобановского – менеджер по работе с болельщиками соответствующего департамента, а если конкретнее – аналитик CRM-системы. Как видим, и здесь несколько совпадает талант внука и его легендарного деда. Имею в виду склонность Валерия Лобановского к точным наукам.

Желая Богдану успехов, вместе с тем отмечу: нас тоже радует тот факт, что новоиспеченный сотрудник ежедневно приходить на работу в офис клуба, расположенном на стадионе, который носит имя его выдающегося дедушки Героя Украины Валерия Лобановского», – заявил вице-президент «Динамо» Алексей Семененко.

Отметим, что в мае Богдану исполнилось 24 года.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    Bandera
    online
      Bandera, 20.06.2021 17:07
    0
    pl2012ua, 20.06.2021 16:58
    надеюсь он не ватный
    Підтримую вас, також на це сподіваюсь.
    Але все залежить від того, чи не "ватна" сім'я.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 16:58
    +1
    надеюсь он не ватный
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 16:58
    +1
    надеюсь он не ватный
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 20.06.2021 17:07
    0
    pl2012ua, 20.06.2021 16:58
    надеюсь он не ватный
    Підтримую вас, також на це сподіваюсь.
    Але все залежить від того, чи не "ватна" сім'я.
    Ссылка
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