ВИДЕО. Coca-Cola и Heineken стали главными героями Евро-2020

В Союзе международных футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на поступок капитана сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем 1-го тура группы F Евро-2020 с национальной командой Венгрии.

36-летний нападающий во время пресс-конференции накануне игры, садясь за стол, отодвинул от себя две бутылки Coca-Cola - напиток одного из спонсоров турнира.

«УЕФА общался с командами по этому поводу. Это важно, потому что доходы спонсоров имеют решающее значение для турнира и для европейского футбола», – цитирует представителя УЕФА Мартина Каллена La Gazzetta dello Sport.

Было отмечено, что участников Евро-2020 настоятельно попросили не повторять подобные действия. При этом Каллен подчеркнул, что организаторы должны позаботиться о том, чтобы со столов убирали продукцию спонсоров, например, алкоголь, если она противоречит религиозным заповедям участников пресс-конференций.

Сообщалось, что Роналду одним жестом обвалил акции американской компании. Позже стало известно, что такая информация сильно преувеличена.