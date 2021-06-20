ВИДЕО. Coca-Cola и Heineken стали главными героями Евро-2020

Все началось с Криштиану Роналду

  • 20.06.2021 15:53
  • 2583 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Coca-Cola и Heineken стали главными героями Евро-2020
© screenshot

В Союзе международных футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на поступок капитана сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем 1-го тура группы F Евро-2020 с национальной командой Венгрии.

36-летний нападающий во время пресс-конференции накануне игры, садясь за стол, отодвинул от себя две бутылки Coca-Cola - напиток одного из спонсоров турнира.

«УЕФА общался с командами по этому поводу. Это важно, потому что доходы спонсоров имеют решающее значение для турнира и для европейского футбола», – цитирует представителя УЕФА Мартина Каллена La Gazzetta dello Sport.

Было отмечено, что участников Евро-2020 настоятельно попросили не повторять подобные действия. При этом Каллен подчеркнул, что организаторы должны позаботиться о том, чтобы со столов убирали продукцию спонсоров, например, алкоголь, если она противоречит религиозным заповедям участников пресс-конференций.

Сообщалось, что Роналду одним жестом обвалил акции американской компании. Позже стало известно, что такая информация сильно преувеличена. 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 20.06.2021 16:44
    0
    Мне больше понравилось видео, где болельщица сборной польщи туфлей колу открывает.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 16:40
    +1
    RomarioUA, 20.06.2021 15:58
    Только Роналду это сделал искренне, а не для понта. Просто показал, что он пьет чистую воду. А остальные уже пошли по накатанной, тема подана, надо участвовать
    Ну и что, Ярмоленко тоже искренне...для понта. Роналду наверное не знал, что челенж начал
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 16:26
    0
    короче ниче не надо ставить на стол. Сзади на стене налепили логотипы и хватит. Роналду вроде бы не сделал ничего плохого, но он открыл "скрыньку Пандоры", теперь религиозные дебилы вспомнили, что им нельзя алкоголь, а можно только укуриваться анашой и жевать насвай, как верблюдам. Всё, настольный мерчендайзинг умер.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 20.06.2021 15:58
    +5
    Только Роналду это сделал искренне, а не для понта. Просто показал, что он пьет чистую воду. А остальные уже пошли по накатанной, тема подана, надо участвовать
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 20.06.2021 15:58
    +5
    Только Роналду это сделал искренне, а не для понта. Просто показал, что он пьет чистую воду. А остальные уже пошли по накатанной, тема подана, надо участвовать
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 16:40
    +1
    RomarioUA, 20.06.2021 15:58
    Только Роналду это сделал искренне, а не для понта. Просто показал, что он пьет чистую воду. А остальные уже пошли по накатанной, тема подана, надо участвовать
    Ну и что, Ярмоленко тоже искренне...для понта. Роналду наверное не знал, что челенж начал
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 20.06.2021 16:44
    0
    Мне больше понравилось видео, где болельщица сборной польщи туфлей колу открывает.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 16:26
    0
    короче ниче не надо ставить на стол. Сзади на стене налепили логотипы и хватит. Роналду вроде бы не сделал ничего плохого, но он открыл "скрыньку Пандоры", теперь религиозные дебилы вспомнили, что им нельзя алкоголь, а можно только укуриваться анашой и жевать насвай, как верблюдам. Всё, настольный мерчендайзинг умер.
    Ссылка
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