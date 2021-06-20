Украина – Австрия. Букмекеры ожидают ничью. А ты?

Сборная Украины в шаге от исторического выхода в плей-офф Евро! Команда Андрея Шевченко во втором туре в очень непростом поединке обыграла Северную Македонию 2:1 и вышла на второе место в группе. После первого тайма Украина уверенно вела 2:0, но во второй половине игры македонцы один гол отыграли и в концовке встречи болельщикам «желто-синих» пришлось понервничать. Как бы то ни было, три очка добыты и для выхода в плей-офф осталось просто не проиграть Австрии в последнем туре

Коэффициенты Favbet: 3.6 – 2 – 4

Выход из группы:

Украина – 1.07

Австрия – 1.07

Даже беглого взгляда на коэффициенты достаточно чтобы заметить аномалию – на ничью коэффициент ровно 2. Как правило, в матче равных по силе команд коэффициент на ничью больше 3. Можете, например, взглянуть на матчи Хорватия – Шотландия или Швеция – Польшу. Но в матче Украина – Австрия букмекеры ожидают ничью, и с ними сложно не согласиться

У Австрии после поражения от Нидерландов в активе 3 очка и ей также достаточно не проиграть, чтобы выйти из группы. Имеем классический случай, когда ничья абсолютно устраивает обе команды, а победа по сути ничего не дает (обойти в группе сборную Нидерландов не выйдет).

Андрей Шевченко и игроки сборной Украины уже заявили, что не будут играть на ничью. Но слова словами, а как оно будет на самом деле – мы узнаем уже скоро. Играть во втором тайме на отбой против Северной Македонии тоже вряд ли было установкой тренера. Но когда на кону первая за 9 лет победа на Евро или же первый исторический выход в плей-офф и давление зашкаливает, то игроки подсознательно начинают играть максимально просто, надежно и поближе к своим воротам.

То, что ничья устраивает и Украину и Австрию вовсе не означает, что команды будут играть «договорняк» в классическом понимании и специально промахиваться из убойных позиций или пропускать в ответ (Как это было в 2004 году в последнем туре между Данией и Швецией, когда скандинавы раскатали выгодную всем ничью 2:2). Но чем дольше ничья будет сохраняться на табло, тем аккуратнее и надежнее будут играть футболисты. И даже сложно их в этом обвинить. Тут больше вопросов к самому регламенту Евро и расписанию.

А потому, несмотря на все заявления игроков, тренеров и теле-экспертов, рекомендуем поставить на то, что матч завершится вничью. Впрочем, можно немного перестраховаться на тот случай, если вдруг одна из команд выиграет 1:0. Тотал меньше (2.5) от Favbet выглядит еще надежнее. Ну а выбор как всегда за вами.

Прогноз №1 от Favbet: ничья – 2

Прогноз №2 от Favbet: тотал меньше (2.5) – 1.4