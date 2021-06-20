Илья ЗАБАРНЫЙ: «Луческу увидел меня и открыл дорогу. Все это его заслуга»

Игрок доволен своим стремительным прогрессом

  • 20.06.2021 14:51
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Луческу увидел меня и открыл дорогу. Все это его заслуга»
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний защитник «Динамо» Илья Забарный в прошлом сезоне стал основным в киевской команде, а также пробился в основу сборной Украины на Евро-2020.

«Конечно, это был шок для меня. Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро, в жизни бы не поверил! Просто повезло, что дебютировал в «Динамо» и стал там основным. Потом получилось дебютировать в сборной. Да, это был сумасшедший путь за такое короткое время. Честно говоря, до сих пор не верится».

«Мирча Луческу? Думаю, что в первую очередь все это его заслуга. Это он увидел меня и открыл дорогу во взрослый футбол. Он дал шанс, которым я воспользовался. Дальше он помогал мне, вел, подсказывал. Поэтому то, что я здесь, это скорее его заслуга», - сказал Забарный.

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Источник — УЕФА

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