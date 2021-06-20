Уругвай – Чили. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Главный тренер молодежной сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк дал прогноз на матч Копа Америка Уругвай – Чили.

«Уругвай в первом для себя матче на этом Копа Америка уступил Аргентине (0:1). Чилийцы же сыграли вничью с аргентинцами (1:1) и победили Боливию (1:0). Чилийцы в 2015-м и 2016-м годах выигрывали Копа Америка. На данный момент сборная Чили имеет в своем активе две победы на этом престижном турнире. В свою очередь, Уругвай является самой титулованной командой Копа Америка. Уругвайцы завоевывали этот трофей 15 раз! Предыдущий раз это было в 2011-м году.

История противостояний Уругвая и Чили берет свое начало с далекого 1910-гогода. С тех пор 47 раз победили уругвайцы, 18 раз праздновали победу чилийцы, также 20 раз была зафиксирована ничья.бВ матче Уругвай – Чили поставил бы на ничью», - сказал Нагорняк.

Матч Уругвай – Чили состоится 21-го июня. Начало встречи в 00:00.