Женская команда Шахтера подписала первых игроков

«Шахтер» объявил о старте комплектации своей женской команды на сезон 2021/22. Ранее было принято решение о том, что все клубы УПЛ должны иметь женские команды.

«Шахтер» подписал первых игроков - вратаря Марию Денищич и защитника Валерию Ольховскую.

Главным тренером женской команды «Шахтера» стал Роман Заев. С 1 июля коллектив начинает тренироваться в Счастливом, где и будет базироваться.

Сезон Первой лиги стартует в августе.