Женская команда Шахтера подписала первых игроков

С нового сезона у клубов УПЛ будут женские команды

  • 20.06.2021 13:11
  • 910 просмотров
  • 8 комментариев
Женская команда Шахтера подписала первых игроков
© shakhtar.com

«Шахтер» объявил о старте комплектации своей женской команды на сезон 2021/22. Ранее было принято решение о том, что все клубы УПЛ должны иметь женские команды.

«Шахтер» подписал первых игроков - вратаря Марию Денищич и защитника Валерию Ольховскую.

Главным тренером женской команды «Шахтера» стал Роман Заев. С 1 июля коллектив начинает тренироваться в Счастливом, где и будет базироваться.

Сезон Первой лиги стартует в августе.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    svetikrm
    online
      svetikrm, 20.06.2021 13:57
    0
    Старт только в первой лиге, а в высшей когда будут стартовать?
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 20.06.2021 13:56
    +1
    История творится. Добро пожаловать первым кротихам, будущим чемпионкам первой лиги!
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 20.06.2021 13:55
    0
    var, 20.06.2021 13:48
    все клубы УПЛ должны иметь женские команды?)
    Это опять соседки к нам приедут. А когда то же были хорошие команды в Украине. Теперь вместо мужских U, нам преподносят ЭТО? Ну кто будет ходить на те матчи?
    Все, но можно вместо своей команды спонсировать уже существующую, как динамо сделало, например
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 13:49
    0
    axylinam, 20.06.2021 13:18
    Щас все клубы пачками губастеньких начнут подписывать
    Которые другого пола?
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 13:48
    0
    все клубы УПЛ должны иметь женские команды?)
    Это опять соседки к нам приедут. А когда то же были хорошие команды в Украине. Теперь вместо мужских U, нам преподносят ЭТО? Ну кто будет ходить на те матчи?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.06.2021 13:46
    -3
    А Коваленко?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 13:34
    +3
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.06.2021 13:18
    -1
    Щас все клубы пачками губастеньких начнут подписывать
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 13:34
    +3
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 20.06.2021 13:56
    +1
    История творится. Добро пожаловать первым кротихам, будущим чемпионкам первой лиги!
    Ссылка
    svetikrm
    online
      svetikrm, 20.06.2021 13:57
    0
    Старт только в первой лиге, а в высшей когда будут стартовать?
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 20.06.2021 13:55
    0
    var, 20.06.2021 13:48
    все клубы УПЛ должны иметь женские команды?)
    Это опять соседки к нам приедут. А когда то же были хорошие команды в Украине. Теперь вместо мужских U, нам преподносят ЭТО? Ну кто будет ходить на те матчи?
    Все, но можно вместо своей команды спонсировать уже существующую, как динамо сделало, например
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 13:49
    0
    axylinam, 20.06.2021 13:18
    Щас все клубы пачками губастеньких начнут подписывать
    Которые другого пола?
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 13:48
    0
    все клубы УПЛ должны иметь женские команды?)
    Это опять соседки к нам приедут. А когда то же были хорошие команды в Украине. Теперь вместо мужских U, нам преподносят ЭТО? Ну кто будет ходить на те матчи?
    Ссылка
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