Женская команда Шахтера подписала первых игроков

«Шахтер» объявил о старте комплектации своей женской команды на сезон 2021/22. Ранее было принято решение о том, что все клубы УПЛ должны иметь женские команды.
«Шахтер» подписал первых игроков - вратаря Марию Денищич и защитника Валерию Ольховскую.
Главным тренером женской команды «Шахтера» стал Роман Заев. С 1 июля коллектив начинает тренироваться в Счастливом, где и будет базироваться.
Сезон Первой лиги стартует в августе.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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Это опять соседки к нам приедут. А когда то же были хорошие команды в Украине. Теперь вместо мужских U, нам преподносят ЭТО? Ну кто будет ходить на те матчи?
Это опять соседки к нам приедут. А когда то же были хорошие команды в Украине. Теперь вместо мужских U, нам преподносят ЭТО? Ну кто будет ходить на те матчи?
Это опять соседки к нам приедут. А когда то же были хорошие команды в Украине. Теперь вместо мужских U, нам преподносят ЭТО? Ну кто будет ходить на те матчи?
Это опять соседки к нам приедут. А когда то же были хорошие команды в Украине. Теперь вместо мужских U, нам преподносят ЭТО? Ну кто будет ходить на те матчи?
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