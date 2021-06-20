Отмена? Яя Туре отказали в получении рабочей визы в России

Известный футболист, бывший тренер «Олимпика» Яя Туре, который стал тренером «Ахмата» (Грозный) не получил рабочую визу в России.

Об этом сообщил агент специалиста Дмитрий Селюк.

«Рабочая виза и проверка любого гражданина делаются в Москве. Дается бумага, на основании которой видно, что человеку выдана виза. Но ему говорят лететь в Лондон и получать ее там. Потом у нас обижаются, почему так же поступают с гражданами России. Есть ощущение, что консул болеет против «Ахмата», — сказал Селюк.

Также Селюк отметил, что виза уже сделана, просто на британский паспорт, а сделано так, чтобы он не ездил сразу с двумя паспортами, для въезда в Россию он задекларирован по британскому паспорту.