Юрий СЕМИН: Матч Россия — Украина? Такой матч улучшил бы отношения»

Экс-тренер «Динамо» хотел бы, чтобы сборные встретились на Евро-2020

  • 20.06.2021 12:37
  • 2352 просмотра
  • 11 комментариев
Юрий СЕМИН: Матч Россия — Украина? Такой матч улучшил бы отношения»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный российский тренер Юрий Семин заявил, что симпатизирует сборной Украины на чемпионате Европы, а также выразил надежду, что украинская команда может встретиться с Россией. 

«Спокойно смотрю матчи, какие-то команды нравятся, какие-то — нет. Болеешь больше за друзей, за людей, с которыми тебя что-то связывает. Я, например, работал с Андреем Шевченко еще в его бытность выдающимся футболистом, а сейчас мне нравится то, что он делает как тренер.

Симпатизирую и ему, и капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко, которого тоже тренировал в киевском «Динамо». Рад, что он в двух матчах Евро забил два мяча. Был в той команде и совсем юный вратарь Георгий Бущан. Но, конечно, если Украина сыграет с Россией, буду болеть за наших.

Матч Россия — Украина? Почему бы и нет? Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я там работал, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей. Может, с помощью такого матча отношения и изменились бы к лучшему... Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли», - сказал Семин.

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Источник — Спорт-Экспресс

(13 голосов)

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Комментарии
    var
    online
      var, 20.06.2021 13:57
    0
    Это как посмотреть. Югославские войны были в 1991-2001. В 2013 в одной группе отбора на ЧМ 2014 играли Сербия и Хорватия. Значит осталось примерно 3 года войны в Донбассе, и потом ещё лет 12-15 выдержки. Не верю. Разве что после колонизации Луны и Марса, когда там начнут воевать Китай и США.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.06.2021 13:50
    0
    Local78, 20.06.2021 13:06
    Росіяни ніяк не можуть зрозуміти, чому до них така ненависть.
    Ага...это как насрать под дверью и предложить поиграть в домино.Спортвнипалитики
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 20.06.2021 13:34
    0
    Для Палыча-не улучшит,потому что ваши кремлевские лидеры,не хотят чтоб украинцы жили в мире и спокойствии,и жили лучше,чем в России.И с этим украинцы никогда не смирятся.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 20.06.2021 13:06
    +3
    Росіяни ніяк не можуть зрозуміти, чому до них така ненависть.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.06.2021 13:00
    +3
    Другого я и не ожидал услышать от старого пьяницы такой матч только ухудшит отношения
    Ссылка
    Moonspell
      Moonspell, 20.06.2021 12:59
    +5
    Відносини поліпшаться тільки тоді, коли 404 перестане пхати сюди свого носа.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.06.2021 12:57
    +5
    И как у них язык поворачивается такое говорить...
    Ссылка
    kirya178
    online
      kirya178, 20.06.2021 12:56
    +3
    Я очень хорошо отношусь с Семину но то что он говорит что этот матч нас объединит это бред, этого к никогда не случится
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 20.06.2021 12:55
    +9
    Перше хай віддадуть Крим і Донбас, заплатять за все що вони зробили там, потім можна говорити за поліпшення стосунки і матчі між нашими країнами!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 20.06.2021 12:51
    +4
    Вместе спели бы ...ла-ла-ла... В Питере...))
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 20.06.2021 12:48
    +2
    Шпалич напевне не похмелившись це сказав...
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 20.06.2021 12:55
    +9
    Перше хай віддадуть Крим і Донбас, заплатять за все що вони зробили там, потім можна говорити за поліпшення стосунки і матчі між нашими країнами!
    Ссылка
    Moonspell
      Moonspell, 20.06.2021 12:59
    +5
    Відносини поліпшаться тільки тоді, коли 404 перестане пхати сюди свого носа.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.06.2021 12:57
    +5
    И как у них язык поворачивается такое говорить...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 20.06.2021 12:51
    +4
    Вместе спели бы ...ла-ла-ла... В Питере...))
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 20.06.2021 13:06
    +3
    Росіяни ніяк не можуть зрозуміти, чому до них така ненависть.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.06.2021 13:00
    +3
    Другого я и не ожидал услышать от старого пьяницы такой матч только ухудшит отношения
    Ссылка
    kirya178
    online
      kirya178, 20.06.2021 12:56
    +3
    Я очень хорошо отношусь с Семину но то что он говорит что этот матч нас объединит это бред, этого к никогда не случится
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 20.06.2021 12:48
    +2
    Шпалич напевне не похмелившись це сказав...
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 13:57
    0
    Это как посмотреть. Югославские войны были в 1991-2001. В 2013 в одной группе отбора на ЧМ 2014 играли Сербия и Хорватия. Значит осталось примерно 3 года войны в Донбассе, и потом ещё лет 12-15 выдержки. Не верю. Разве что после колонизации Луны и Марса, когда там начнут воевать Китай и США.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.06.2021 13:50
    0
    Local78, 20.06.2021 13:06
    Росіяни ніяк не можуть зрозуміти, чому до них така ненависть.
    Ага...это как насрать под дверью и предложить поиграть в домино.Спортвнипалитики
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 20.06.2021 13:34
    0
    Для Палыча-не улучшит,потому что ваши кремлевские лидеры,не хотят чтоб украинцы жили в мире и спокойствии,и жили лучше,чем в России.И с этим украинцы никогда не смирятся.
    Ссылка
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