Илья ЗАБАРНЫЙ: «Украине нужно не бегать хаотично и реализовать свои шансы»

Защитник поделился мнением о матче против Австрии

  • 20.06.2021 12:30
  • 1594 просмотра
  • 2 комментария
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Украине нужно не бегать хаотично и реализовать свои шансы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о поединке группового этапа Евро-2020 против Австрии.

Украине будет достаточно сыграть вничью, чтобы выйти из группы.

«Однозначно, будет очень тяжелая игра. Мы знаем, что в сборной Австрии хорошие игроки, плюс эта команда - как единое целое. Будет сложно, мы настраиваемся на тяжелую игру, потому что она является решающей для обеих команд. Все понимают, что никто никому уступать не будет».

«Для нас главное быть одной командой, не совершать опрометчивых действий, не бегать хаотично. Прежде всего, нужно сохранять компактность и организацию игры. Ну и, конечно же, пытаться создавать и реализовать моменты впереди».

«[Тот факт, что сборной Украины достаточно одного очка], возможно, немного придает спокойствия. Но только совсем чуть-чуть. Потому что, если стараться играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле. Мы будем играть только на победу. Будем добывать эти три очка кровью», - сказал Забарный.

Матч состоится 21 июня, начало в 19:00.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.06.2021 12:46
    -4
    Slavkolvivskiy, 20.06.2021 12:37
    Цілком підтримую про хаотичність, деколи в нас вона зашкалює разом з бажанням, друге це позитив і його потрібно змішати з зібраністю. Ми як команда сильніше Австріі . Надіюсь у відповідальний момент ми покажем міць
    Поки що статистика перших турів показує, що саме Австрія сильніша
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 20.06.2021 12:37
    +4
    Цілком підтримую про хаотичність, деколи в нас вона зашкалює разом з бажанням, друге це позитив і його потрібно змішати з зібраністю. Ми як команда сильніше Австріі . Надіюсь у відповідальний момент ми покажем міць
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 20.06.2021 12:37
    +4
    Цілком підтримую про хаотичність, деколи в нас вона зашкалює разом з бажанням, друге це позитив і його потрібно змішати з зібраністю. Ми як команда сильніше Австріі . Надіюсь у відповідальний момент ми покажем міць
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