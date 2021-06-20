Андрей ЯРМОЛЕНКО о своей результативности: «Это наша работа – забивать»

Вингер сборной Украины уверенно играет на Евро-2020

  • 20.06.2021 11:59
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Андрей ЯРМОЛЕНКО о своей результативности: «Это наша работа – забивать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в преддверии матча с Австрией на Евро-2020 высказался о своей результативности.

«Это наша работа как атакующих игроков – создавать моменты и забивать. Мы играем на команду. Слава Богу, нам удается отдавать и забивать. Но я бы не стал выделять только тех, кто забивает голы и отдает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону - как здорово они играли. Вы могли видеть, что все парни боролись и отрабатывали, отдавали все силы», - сказал Ярмоленко.

Напомним, что матч Украина – Австрия состоится 21-го июня. Начало встречи в 19:00.

На счету Андрея Ярмоленко 2 гола и 1 ассист на чемпионате Европы.

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Источник — УЕФА

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