Андрей ЯРМОЛЕНКО о своей результативности: «Это наша работа – забивать»

31-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в преддверии матча с Австрией на Евро-2020 высказался о своей результативности.

«Это наша работа как атакующих игроков – создавать моменты и забивать. Мы играем на команду. Слава Богу, нам удается отдавать и забивать. Но я бы не стал выделять только тех, кто забивает голы и отдает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону - как здорово они играли. Вы могли видеть, что все парни боролись и отрабатывали, отдавали все силы», - сказал Ярмоленко.

Напомним, что матч Украина – Австрия состоится 21-го июня. Начало встречи в 19:00.

На счету Андрея Ярмоленко 2 гола и 1 ассист на чемпионате Европы.