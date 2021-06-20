Россия – Дания. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт дал прогноз на матч Евро

  • 20.06.2021 11:20
  • 1050 просмотров
  • 3 комментария
Россия – Дания. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер молодежной сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк дал прогноз на матч Евро-2020 Россия – Дания.

«Сборная России в первом туре разгромно проиграла Бельгии (0:3), но смогла взять три очка в матче с Финляндией (1:0). Дания уступила в двух первых матчах Евро - Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2).

Сборные России и Дании играли только раз. В 2012-м году в товарищеской встрече на «Паркене» в Копенгагене датчане проиграли россиянам со счетом 0:2. В третьем туре группового этапа Евро-2020 Дании нужно только обыгрывать Россию. В этой группе может ситуация сложиться так, что у трех команд будет по три очка. Я думаю, что ввиду того, как выглядит Россия, Дания является фаворитом этой встречи.

Датчанам отступать просто уже некуда. Сборная Дании должна побеждать. Россия первый матч с Бельгией (0:3) провалила полностью. А датчане в поединке с бельгийцами (1:2) в первом тайме доминировали по моментам, по всем аспектам. Во второй половине встречи на поле вышли Кевин Де Брюйне и Эден Азар, которые проявили индивидуальное мастерство. Вместе с Ромэлу Лукаку они переломили ход встречи.

Сборной России с Данией будет очень тяжело. Но я бы поставил в этом поединке на датчан», - сказал Нагорняк.

Матч Россия – Дания состоится 21-го июня. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 20.06.2021 12:30
    0
    Все понимают, даже самые ярые фанаты Раши, что Дания явный фаворит, порвут кацапов с разгромным счётом. На Евро, с такой игрой, им уже не чего не светит.
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 20.06.2021 12:01
    +3
    Та Дания на своем поле при полном стадионе разорвет мокшан.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.06.2021 11:47
    +2
    Дания выиграет 2:0
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 20.06.2021 12:01
    +3
    Та Дания на своем поле при полном стадионе разорвет мокшан.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.06.2021 11:47
    +2
    Дания выиграет 2:0
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 20.06.2021 12:30
    0
    Все понимают, даже самые ярые фанаты Раши, что Дания явный фаворит, порвут кацапов с разгромным счётом. На Евро, с такой игрой, им уже не чего не светит.
    Ссылка
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