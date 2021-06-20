Луис ЭНРИКЕ: «Думал, Испания добьется большего. Не лучшие ощущения»

Команда пока набрала только 2 очка

  • 20.06.2021 12:11
  • 424 просмотра
  • 3 комментария
Луис ЭНРИКЕ: «Думал, Испания добьется большего. Не лучшие ощущения»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью 1:1 в матче против Польши. По итогам двух туров испанцы набрали лишь 2 очка.

«Я очень хочу спокойно посмотреть и проанализировать этот матч. Он подарил нам не самые лучшие ощущения.  Возможно, мы доминировали, но этого было недостаточно для победы. Мне понравилось, как играла Польша. Поляки создали несколько отличных моментов. Возможно, мы слишком мудрили порой вместо того, чтобы играть прямолинейнее. Жаль, что не забили пенальти, ведь это был решающий момент».

«Честно говоря, я думал, что мы добьемся большего, но не получилось. Результат часто вскрывает недостатки в игре команды. Когда он не положительный, то надо тщательно проанализировать ситуацию».

«Мы хотели выиграть этот матч, без сомнения. Но ничья оставляет нам шансы на победу в группе, если мы обыграем Словакию. Никто не говорил, что будет легко», - сказал Энрике.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.06.2021 12:26
    0
    Виктор Алтухов, 20.06.2021 12:17
    Интересно, чей у испанцев кум этот тренер?.И страна, как бы, более демократичная по сравнению с нами.
    Луис Энрике 8 или 9 лет отыграл в Барселоне. Был тренером Барселоны. Каталонцы не ценят Мадрид.
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 20.06.2021 12:17
    0
    Интересно, чей у испанцев кум этот тренер?.И страна, как бы, более демократичная по сравнению с нами.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.06.2021 12:16
    0
    0 гравців з Реал Мадриду дві нічиї. Але мають пройти - треба перемогти словаків.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.06.2021 12:26
    0
    Виктор Алтухов, 20.06.2021 12:17
    Интересно, чей у испанцев кум этот тренер?.И страна, как бы, более демократичная по сравнению с нами.
    Луис Энрике 8 или 9 лет отыграл в Барселоне. Был тренером Барселоны. Каталонцы не ценят Мадрид.
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 20.06.2021 12:17
    0
    Интересно, чей у испанцев кум этот тренер?.И страна, как бы, более демократичная по сравнению с нами.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.06.2021 12:16
    0
    0 гравців з Реал Мадриду дві нічиї. Але мають пройти - треба перемогти словаків.
    Ссылка
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