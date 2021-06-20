Роберт Левандовски открыл голевой счет на третьем для себя Евро

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски, поразив ворота испанцев, стал 9-м игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы. На Евро-2012 он отличился в матче группового раунда с Грецией, а на Евро-2016 - в четвертьфинальном поединке с Португалией. Любопытно, что все встречи, в которых забивал Роберт, завершились вничью, причем с одним и тем же счетом - 1:1.
Игроки, забивавшие в трех и более финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Игрок
|
Сборная
|
Голы
|
Чемпионаты (голы)
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
12
|
2004 (2), 2008 (1), 2012 (3), 2016 (3), 2020 (3)
|
Тьерри АНРИ
|
Франция
|
6
|
2000 (3), 2004 (2), 2008 (1)
|
НУНУ ГОМЕШ
|
Португалия
|
6
|
2000 (4), 2004 (1), 2008 (1)
|
Златан ИБРАГИМОВИЧ
|
Швеция
|
6
|
2004 (2), 2008 (2), 2012 (2)
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
6
|
2004 (4), 2012 (1), 2016 (1)
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
ФРГ/Германия
|
5
|
1988 (1), 1992 (1), 1996 (3)
|
Владимир ШМИЦЕР
|
Чехия
|
4
|
1996 (1), 2000 (2), 2004 (1)
|
ЭЛДЕР ПОШТИГА
|
Португалия
|
3
|
2004 (1), 2008 (1), 2012 (1)
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
3
|
2012 (1), 2016 (1), 2020 (1)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.