Роберт Левандовски открыл голевой счет на третьем для себя Евро

В трех и более финальных турнирах ЧЕ удавалось забивать 9 игрокам

  • 20.06.2021 11:15
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Роберт Левандовски открыл голевой счет на третьем для себя Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски, поразив ворота испанцев, стал 9-м игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы. На Евро-2012 он отличился в матче группового раунда с Грецией, а на Евро-2016 - в четвертьфинальном поединке с Португалией. Любопытно, что все встречи, в которых забивал Роберт, завершились вничью, причем с одним и тем же счетом - 1:1.

Игроки, забивавшие в трех и более финальных турнирах чемпионатов Европы

Игрок

Сборная

Голы

Чемпионаты (голы)

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

12

2004 (2), 2008 (1), 2012 (3), 2016 (3), 2020 (3)

Тьерри АНРИ

Франция

6

2000 (3), 2004 (2), 2008 (1)

НУНУ ГОМЕШ

Португалия

6

2000 (4), 2004 (1), 2008 (1)

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Швеция

6

2004 (2), 2008 (2), 2012 (2)

Уэйн РУНИ

Англия

6

2004 (4), 2012 (1), 2016 (1)

Юрген КЛИНСМАНН

ФРГ/Германия

5

1988 (1), 1992 (1), 1996 (3)

Владимир ШМИЦЕР

Чехия

4

1996 (1), 2000 (2), 2004 (1)

ЭЛДЕР ПОШТИГА

Португалия

3

2004 (1), 2008 (1), 2012 (1)

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

3

2012 (1), 2016 (1), 2020 (1)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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