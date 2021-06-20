Роберт Левандовски открыл голевой счет на третьем для себя Евро

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски, поразив ворота испанцев, стал 9-м игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы. На Евро-2012 он отличился в матче группового раунда с Грецией, а на Евро-2016 - в четвертьфинальном поединке с Португалией. Любопытно, что все встречи, в которых забивал Роберт, завершились вничью, причем с одним и тем же счетом - 1:1.

Игроки, забивавшие в трех и более финальных турнирах чемпионатов Европы