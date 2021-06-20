Вальверде – главный кандидат на пост тренера Тоттенхэма

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальваерде может возглавить «Тоттенхэм».
Лондонский клуб видит испанца фаворитом на пост наставника. С ним вскоре проведут переговоры, сообщает Sky Sports.
Также среди вариантов – Ральф Рангник. Немец находится без работы уже два года.
Ранее «шпоры» отказались подписывать на этот пост Дженнаро Гаттузо.
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Источник — Sky Sports
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