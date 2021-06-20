Вальверде – главный кандидат на пост тренера Тоттенхэма

Лондонцы находятся в поисках главного тренера

  • 20.06.2021 11:10
  • 413 просмотров
  • 1 комментарий
Вальверде – главный кандидат на пост тренера Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальваерде может возглавить «Тоттенхэм».

Лондонский клуб видит испанца фаворитом на пост наставника. С ним вскоре проведут переговоры, сообщает Sky Sports.

Также среди вариантов – Ральф Рангник. Немец находится без работы уже два года.

Ранее «шпоры» отказались подписывать на этот пост Дженнаро Гаттузо.

 

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Источник — Sky Sports

(1 голос)

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Комментарии
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 20.06.2021 12:20
    0
    Никакой везде никакой.
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 20.06.2021 12:20
    0
    Никакой везде никакой.
    Ссылка
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