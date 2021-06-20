17-летний поляк Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории Евро

Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Выйдя на замену в матче с Испанией в 17 лет 246 дней, он на 103 дня превзошел достижение англичанина Джуда Беллингема, установленное шестью днями ранее. К слову, во всех предыдущих ЧЕ на поле выходили всего 9 футболистов моложе 19 лет, а на Евро-2020 - уже 5, в том числе и наш Илья Забарный, который на сегодняшний день замыкает молодежную десятку финальных турниров.
Самые молодые игроки финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 246 дней
|
Кацпер КОЗЛОВСКИ
|
Польша
|
19.06.2021
|
Испания
|
1:1
|
17 лет 349 дней
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
Англия
|
13.06.2021
|
Хорватия
|
1:0
|
18 лет 71 день
|
Йетро ВИЛЛЕМС
|
Нидерланды
|
09.06.2012
|
Дания
|
0:1
|
18 лет 115дней
|
Энцо ШИФО
|
Бельгия
|
13.06.1984
|
Югославия
|
2:0
|
18 лет 128 дней
|
Валерий БОЖИНОВ
|
Болгария
|
22.06.2004
|
Италия
|
1:2
|
18 лет 137 дней
|
Йохан ФОНЛАНТЕН
|
Швейцария
|
17.06.2004
|
Англия
|
0:3
|
18 лет 201 день
|
ПЕДРИ
|
Испания
|
14.06.2021
|
Швеция
|
0:0
|
18 лет 229 дней
|
Маркус РЭШФОРД
|
Англия
|
16.06.2016
|
Уэльс
|
2:1
|
18 лет 233 дня
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
13.06.2004
|
Франция
|
1:2
|
18 лет 285 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Украина
|
13.06.2021
|
Нидерланды
|
2:3
* на день первого матча.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.