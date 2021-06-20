17-летний поляк Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории Евро

Англичанин Джуд Беллингем пробыл в рекордсменах всего 6 дней

  • 20.06.2021 10:54
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17-летний поляк Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Выйдя на замену в матче с Испанией в 17 лет 246 дней, он на 103 дня превзошел достижение англичанина Джуда Беллингема, установленное шестью днями ранее. К слову, во всех предыдущих ЧЕ на поле выходили всего 9 футболистов моложе 19 лет, а на Евро-2020 - уже 5, в том числе и наш Илья Забарный, который на сегодняшний день замыкает молодежную десятку финальных турниров.

Самые молодые игроки финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

17 лет 246 дней

Кацпер КОЗЛОВСКИ

Польша

19.06.2021

Испания

1:1

17 лет 349 дней

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Англия

13.06.2021

Хорватия

1:0

18 лет 71 день

Йетро ВИЛЛЕМС

Нидерланды

09.06.2012

Дания

0:1

18 лет 115дней

Энцо ШИФО

Бельгия

13.06.1984

Югославия

2:0

18 лет 128 дней

Валерий БОЖИНОВ

Болгария

22.06.2004

Италия

1:2

18 лет 137 дней

Йохан ФОНЛАНТЕН

Швейцария

17.06.2004

Англия

0:3

18 лет 201 день

ПЕДРИ

Испания

14.06.2021

Швеция

0:0

18 лет 229 дней

Маркус РЭШФОРД

Англия

16.06.2016

Уэльс

2:1

18 лет 233 дня

Уэйн РУНИ

Англия

13.06.2004

Франция

1:2

18 лет 285 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

Украина

13.06.2021

Нидерланды

2:3

* на день первого матча.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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