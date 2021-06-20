17-летний поляк Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории Евро

Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Выйдя на замену в матче с Испанией в 17 лет 246 дней, он на 103 дня превзошел достижение англичанина Джуда Беллингема, установленное шестью днями ранее. К слову, во всех предыдущих ЧЕ на поле выходили всего 9 футболистов моложе 19 лет, а на Евро-2020 - уже 5, в том числе и наш Илья Забарный, который на сегодняшний день замыкает молодежную десятку финальных турниров.

Самые молодые игроки финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст* Игрок Сборная Дата Соперник Счет 17 лет 246 дней Кацпер КОЗЛОВСКИ Польша 19.06.2021 Испания 1:1 17 лет 349 дней Джуд БЕЛЛИНГЕМ Англия 13.06.2021 Хорватия 1:0 18 лет 71 день Йетро ВИЛЛЕМС Нидерланды 09.06.2012 Дания 0:1 18 лет 115дней Энцо ШИФО Бельгия 13.06.1984 Югославия 2:0 18 лет 128 дней Валерий БОЖИНОВ Болгария 22.06.2004 Италия 1:2 18 лет 137 дней Йохан ФОНЛАНТЕН Швейцария 17.06.2004 Англия 0:3 18 лет 201 день ПЕДРИ Испания 14.06.2021 Швеция 0:0 18 лет 229 дней Маркус РЭШФОРД Англия 16.06.2016 Уэльс 2:1 18 лет 233 дня Уэйн РУНИ Англия 13.06.2004 Франция 1:2 18 лет 285 дней Илья ЗАБАРНЫЙ Украина 13.06.2021 Нидерланды 2:3

* на день первого матча.