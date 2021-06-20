Испанцы реализовали в финальных турнирах ЧЕ только 5 пенальти из 10

80-й удар с «точки» в истории Евро не увенчался голом

  • 20.06.2021 10:48
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Испанцы реализовали в финальных турнирах ЧЕ только 5 пенальти из 10
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Испания – Польша (1:1) был назначен 80-й пенальти в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Юбилейный удар с «точки» форварда «красных» Жерарда Морено не увенчался голом. За все годы на Евро не были реализованы 24 одиннадцатиметровых. Причем больше других «отличились» именно испанцы, которые не забили 5 из 10 пенальти.

К слову, реализация 11-метровых на Евро-2020, мягко говоря, не блещет. Из 9 ударов цели достигли только 4. Чемпионат еще не подошел к экватору, а уже повторен антирекорд, установленный на ЧЕ-2000.

5 пенальти, нереализованные Испанией в финальных турнирах ЧЕ

 

Дата

Стадия

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1.

18.06.1980

ГТ

ДАНИ

Англия

56’

1:2

2.

11.06.1988

ГТ

МИЧЕЛ

Дания

26’

3:2

3.

25.06.2000

1/4

РАУЛЬ

Франция

89’*

1:2

4.

21.06.2016

ГТ

СЕРХИО РАМОС

Хорватия

72'

1:2

5.

19.06.2021

ГТ

ЖЕРАР МОРЕНО

Польша

58'**

1:1

* мимо; ** штанга.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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