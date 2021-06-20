Испанцы реализовали в финальных турнирах ЧЕ только 5 пенальти из 10

В матче Испания – Польша (1:1) был назначен 80-й пенальти в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Юбилейный удар с «точки» форварда «красных» Жерарда Морено не увенчался голом. За все годы на Евро не были реализованы 24 одиннадцатиметровых. Причем больше других «отличились» именно испанцы, которые не забили 5 из 10 пенальти.

К слову, реализация 11-метровых на Евро-2020, мягко говоря, не блещет. Из 9 ударов цели достигли только 4. Чемпионат еще не подошел к экватору, а уже повторен антирекорд, установленный на ЧЕ-2000.

5 пенальти, нереализованные Испанией в финальных турнирах ЧЕ

Дата Стадия Игрок Соперник Минута Счет 1. 18.06.1980 ГТ ДАНИ Англия 56’ 1:2 2. 11.06.1988 ГТ МИЧЕЛ Дания 26’ 3:2 3. 25.06.2000 1/4 РАУЛЬ Франция 89’* 1:2 4. 21.06.2016 ГТ СЕРХИО РАМОС Хорватия 72' 1:2 5. 19.06.2021 ГТ ЖЕРАР МОРЕНО Польша 58'** 1:1

* мимо; ** штанга.