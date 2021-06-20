Испанцы реализовали в финальных турнирах ЧЕ только 5 пенальти из 10

В матче Испания – Польша (1:1) был назначен 80-й пенальти в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Юбилейный удар с «точки» форварда «красных» Жерарда Морено не увенчался голом. За все годы на Евро не были реализованы 24 одиннадцатиметровых. Причем больше других «отличились» именно испанцы, которые не забили 5 из 10 пенальти.
К слову, реализация 11-метровых на Евро-2020, мягко говоря, не блещет. Из 9 ударов цели достигли только 4. Чемпионат еще не подошел к экватору, а уже повторен антирекорд, установленный на ЧЕ-2000.
5 пенальти, нереализованные Испанией в финальных турнирах ЧЕ
|
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1.
|
18.06.1980
|
ГТ
|
ДАНИ
|
Англия
|
56’
|
1:2
|
2.
|
11.06.1988
|
ГТ
|
МИЧЕЛ
|
Дания
|
26’
|
3:2
|
3.
|
25.06.2000
|
1/4
|
РАУЛЬ
|
Франция
|
89’*
|
1:2
|
4.
|
21.06.2016
|
ГТ
|
СЕРХИО РАМОС
|
Хорватия
|
72'
|
1:2
|
5.
|
19.06.2021
|
ГТ
|
ЖЕРАР МОРЕНО
|
Польша
|
58'**
|
1:1
* мимо; ** штанга.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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