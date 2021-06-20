Северная Македония – Нидерланды. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Главный тренер молодежной сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк дал прогноз на матч Евро-2020 Северная Македония – Нидерланды.

«Сборная Северной Македонии проиграла два матча на Евро-2020. Балканцы уступили Австрии (1:3), а также проиграли Украине (1:2). Нидерланды одержали две победы в группе. Команда Франка Де Бура переиграла Украину (3:2), а также оказалась сильнее Австрии (2:0).

Отметим, что в четырех матчах группы С было забито 14 мячей. Квартет, в котором играет сборная Украины, на данный момент является самым результативным на групповой стадии чемпионата Европы.

Здесь без вариантов победа Нидерландов. Если Украина в матче с голландцами была близка к тому, чтобы сыграть вничью, то у Австрии вообще ничего не получилось. Нидерланды – абсолютный фаворит в матче с Северной Македонией», - сказал Нагорняк.

Матч Северная Македония – Нидерланды состоится 21-го июня. Начало встречи в 19:00.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.