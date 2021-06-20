Роберто МАНЧИНИ: «Без разницы с кем играть в 1/8 финала»

Сборная Италии досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. В третьем туре группового этапа команда сыграет с Уэльсом. Главный тренер Италии Роберто Манчини поделился мыслями об этой игре, а также порассуждал о плей-офф.

«Уэльс - сложный соперник. Команда долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга. У валлийцев немало классных игроков. Это типичная британская команда с акцентом на физику. У валлийцев уже четыре очка. Если я правильно помню, они уже играли в полуфинале Евро. Но наша цель - победить.

В 1/8 финала мы будем играть в Лондоне или в Амстердаме, для нас это не проблема. Также нет никакой разницы, с кем играть, мы всегда стремимся к победе, пусть это даже будет наша третья игра за десять дней.

У нас 26 игроков примерно одного класса. В Лиге наций в атаке играли Инсинье, Белотти и Бернардески. А есть еще Кьеза. При температуре +32 в вашем распоряжении должны быть свежие игроки», - сказал Манчини.

Отметим, что в плей-офф Италия может сыграть со сборной Украины, если украинцы займут второе место в своей группе.

Матч Италия – Уэльс состоится 20 июня в Риме. Начало игры в 19:00.