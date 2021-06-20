Роберто МАНЧИНИ: «Без разницы с кем играть в 1/8 финала»

В плей-офф итальянцы могут выйти на Украину

  • 20.06.2021 10:25
  • 1275 просмотров
  • 2 комментария
Роберто МАНЧИНИ: «Без разницы с кем играть в 1/8 финала»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. В третьем туре группового этапа команда сыграет с Уэльсом. Главный тренер Италии Роберто Манчини поделился мыслями об этой игре, а также порассуждал о плей-офф.

«Уэльс - сложный соперник. Команда долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга. У валлийцев немало классных игроков. Это типичная британская команда с акцентом на физику. У валлийцев уже четыре очка. Если я правильно помню,  они уже играли в полуфинале Евро.  Но наша цель - победить.

В 1/8 финала мы будем играть в Лондоне или в Амстердаме, для нас это не проблема. Также нет никакой разницы, с кем играть, мы всегда стремимся к победе, пусть это даже будет наша третья игра за десять дней.

У нас 26 игроков примерно одного класса.  В Лиге наций в атаке играли Инсинье, Белотти и Бернардески. А есть еще Кьеза. При температуре +32 в вашем распоряжении должны быть свежие игроки», - сказал Манчини.

Отметим, что в плей-офф Италия может сыграть со сборной Украины, если украинцы займут второе место в своей группе.

Матч Италия – Уэльс состоится 20 июня в Риме. Начало игры в 19:00.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 20.06.2021 10:52
    0
    Бажаю Італії взяти цей Кубок ! Ви влюбили мене в себе!
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 20.06.2021 10:34
    +1
    Горячая Италия которая кажется сейчас любого обыграет.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 20.06.2021 10:34
    +1
    Горячая Италия которая кажется сейчас любого обыграет.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 20.06.2021 10:52
    0
    Бажаю Італії взяти цей Кубок ! Ви влюбили мене в себе!
    Ссылка
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