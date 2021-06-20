Кулач в ближайшее время проведет переговоры с Ворсклой

Лидер «Ворсклы» Владислав Кулач пока не определился со своим будущем. Напомним, что контракт форварда с полтавчанами истекает 30 июня.

Как сообщают источники, уже на следующей неделе Кулач проведет встречу с руководством «Ворсклы», на которой обсудит свое будущее.

Отмечается, что футболистом интересуется «Динамо», а также европейские клубы.

В сезоне 2020/21 Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ. На его счету 15 голов в 21 матче.

Напомним, что 18 июня «Ворскла» вышла из отпуска, вместе с командой работает и Кулач.