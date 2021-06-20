Финляндия - Бельгия. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Финляндия – Бельгия.

«Если бы датчане обыграли бельгийцев ситуация в группе была бы вообще интересная. Понятно, что шансы имеют все команды. Бельгия уже вышла в плей-офф. А Финляндия имеет шансы выйти в плей-офф. Вероятнее всего в сборной Бельгии больше игрового времени получат те, кто меньше играл. Тот же Эден Азар. Думаю, лидерам тренер сборной Бельгии даст отдохнуть. Турнир непростой. Матч против датчан для бельгийцев был непростой. Датчан очень жалко. Смотрел их матч против бельгийцев и могу сказать, что у Дании команда очень приличная. И шансы на выход в плей-офф у Дании остаются.

Финны немножко разочаровали. После сенсационной победы в матче с Данией (1:0) Финляндия проиграла России со счетом 0:1. Вроде финны и мяч забили, но был зафиксирован минимальный офсайд. Наверное, финны недооценили Россию. Думали, что после того, как россияне проиграли 0:3 Бельгии, они выйдут и легко вничью сыграют. Мне кажется, в матче против Бельгии мы увидим совсем другую сборную Финляндии. Невзирая на соперника, у финнов шансы достаточно неплохие. Но со стороны Бельгии может быть какая-то расслабленность, на чем финны и могут сыграть», - сказал Федецкий

Дадим шанс финнам. Поставлю на ничью 1:1.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.