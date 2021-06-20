Россия – Дания. Прогноз на матч Артема Федецкого

Эксперт дал прогноз на матч Евро

  • 20.06.2021 09:19
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Россия – Дания. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Россия – Дания.

«Россияне разгромно уступили Бельгии (0:3) и выиграли у Финляндии (1:0). Дания проиграла Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2). Но датчане еще имеют шансы на выход в плей-офф. Если брать с точки зрения игры, то, конечно, датчане намного-намного выглядят предпочтительнее.

Но понятно, что сборную России сейчас мало кто не критиковал. Глобально по игре россияне выглядят неуверенно. Нету у них такого правильного баланса. Россияне играют как получится. Я не скажу, что я целенаправленно смотрю матчи сборной России и анализирую их игру. Нет, абсолютно нет.

Мне кажется, в этом матче будет зафиксирована победа датчан. Мне так хочется. Чем больше датчане забьют – тем лучше. Поставлю на счет 3:1 в пользу датчан», - сказал Федецкий.

Матч состоится 21 июня, начало в 22:00.

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Источник — Sport.ua

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