ВИДЕО. Ярмоленко не будет в Вест Хэме, Шахтер и Марлон, ставим на Италию

1. Металлист начал чистку кадров

2. Ярмоленко решил не продлевать контракт с Вест Хэмом

3. Шахтер пытается купить Марлона

4. Прогноз на матч Италия - Уэльс

Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.