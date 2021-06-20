Гарет БЭЙЛ: «Понимаем, что мы аутсайдеры, но на поле выложимся полностью»

Лидер сборной Уэльса готов к матчу с Италией

  • 20.06.2021 08:36
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Гарет БЭЙЛ: «Понимаем, что мы аутсайдеры, но на поле выложимся полностью»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Италии.

«Чувствую себя хорошо и уверенно. Мы полностью восстановились. У Италии отличная команда, будет трудно. Понимаем, что являемся аутсайдерами, но на поле выложимся полностью, как это мы всегда и делаем.

Нужно идти от игре к игре, как мы это делали в 2016-м, сосредотачиваться на следующем сопернике и не заглядывать слишком далеко. Сейчас бы готовимся к матчу с Италией», - сказал Бэйл.

Матч Италия – Уэльс состоится 20 июня в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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