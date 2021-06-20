Гарет БЭЙЛ: «Понимаем, что мы аутсайдеры, но на поле выложимся полностью»

Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Италии.

«Чувствую себя хорошо и уверенно. Мы полностью восстановились. У Италии отличная команда, будет трудно. Понимаем, что являемся аутсайдерами, но на поле выложимся полностью, как это мы всегда и делаем.

Нужно идти от игре к игре, как мы это делали в 2016-м, сосредотачиваться на следующем сопернике и не заглядывать слишком далеко. Сейчас бы готовимся к матчу с Италией», - сказал Бэйл.

Матч Италия – Уэльс состоится 20 июня в 19:00 по Киеву.