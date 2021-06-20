20 июня, накануне матча третьего тура группового турнира Евро-2020 в группе С с командой Австрии в Бухаресте, национальная сборная Украины проведет мероприятия для СМИ.

Предигровая тренировка украинской команды начнется в 11:00 на стадионе «Аркул где Триумф» и будет открытой для журналистов в течение 15 минут.

Пресс-конференция с участием главного тренера Андрея Шевченко и игрока команды пройдет в украинском медиацентре и начнется в 15:15 (без физического присутствия журналистов).

Пресс-конференция Шевченко перед Австрией. Смотреть онлайн. LIVE трансляция