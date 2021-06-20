Украина – Австрия. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Главный тренер молодежной сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк дал прогноз на матч Евро-2020 Украина – Австрия.

«Встретятся соперники, у которых есть по три очка в активе. Украина проиграла Нидерландам (2:3), но победила Северную Македонию (2:1). Австрия также уступила голландцам (0:2), но переиграла северомакедонцев (3:1). По забитым-пропущенным Украина опережает Австрию, а потому находится на втором месте в группе С, которое гарантирует выход в плей-офф Евро.

Украина и Австрия ранее играли только на уровне товарищеских встреч. В 2011-м году наша сборная победила австрийцев на «Арене-Львов» (2:1), а в 2012-м году накануне Евро Австрия в Инсбруке победила Украину (3:2).

Ну, я надеюсь на то, что в решающем матче группового этапа Евро-2020 Украина не проиграет Австрии. Нас устраивает ничья и мы занимаем второе место. Я думаю, Украина не проиграет австрийцам и выйдет в плей-офф Евро», - сказал Нагорняк.

Матч Украина – Австрия состоится 21-го июня. Начало встречи в 19:00.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.