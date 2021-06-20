Швейцария – Турция. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Швейцария — Турция.

«Швейцарцы сыграли вничью с Уэльсом (1:1) и проиграли Италии (0:3). Турки проиграли Италии (0:3) и уступили Уэльсу (0:2).

Семнадцать раз встречались соперники (9 побед Турции, 5 викторий Швейцарии и 3 ничьи).

Туркам, наверное, уже ничего не светит на этом Евро. Даже если матч ничего не значит, все равно это поединок в футболке национальной сборной. Нужно выходить и бороться до финального свистка. А у Швейцарии есть шансы. У швейцарцев очень приличная сборная. Они будут цепляться за любой момент. Невзирая, как Турция сыграла первые матчи. Они от этого абстрагируются. Это будет матч с чистого листа. Швейцария будет преследовать свою цель, а именно победу. Какой счет их устроит? Им надо будет смотреть, как будут играть в параллельной встрече валлийцы с итальянцами.

Я поставлю на победу швейцарцев со счетом 2:1», - сказал Федецкий.

Матч Швейцария – Турция состоится 20-го июня. Начало встречи в 19:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.