Тибериу ГИОАНЕ: «За победу над Трабзонспором получили по 50 тысяч долларов»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» вспомнил матч против турецкого клуба

  • 20.06.2021 03:59
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Тибериу ГИОАНЕ: «За победу над Трабзонспором получили по 50 тысяч долларов»
© EPA. Тибериу Гиоане

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Тибериу Гиоане рассказал, какие премиальные «бело-синие» получили за победу над «Трабзонспором» в 2004 году.

«Самые большие премиальные в «Динамо» были за матч с «Трабзонспором». Мы проиграли дома 1:2, я тогда сидел на трибунах. И не только я. Так решил тренер. А потом пришел Йожеф Сабо и сказал, что в Турции мы выиграем 2:0. Никто из нас в это не верил. Мы сыграли пару игр чемпионата, Кубок. Потом поехали в Трабзонспор и реально выиграли со счетом 2:0. Это был большой сюрприз после 1:2 дома. Думаю, такое редко бывает в Лиге чемпионов, чтобы так отыграться и пройти дальше.

За этот матч мы получили 50 тысяч долларов на человека. За Олимпийские игры нам давали по 40 тысяч. Так что, не каждый день получаешь такие премиальные».

«Динамо» встречалось с «Трабзонспором» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2004/2005.

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Источник — ПроФутбол

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