Руй Патрисиу завершил поход за рекордом

Отстояв на «ноль» 328 минут кряду в заключительных играх Евро-2016, голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу создал неплохой плацдарм для штурма рекорда финальных турниров ЧЕ, принадлежащий нидерландцу Эдвину ван дер Сару. Но честолюбивым планам португальца не суждено было сбыться.
Автогол партнера по команде Рубена Диаша прервал его сухую серию на 452-й минуте, ставшей только пятой по продолжительности в истории Евро. Соответственно на той же 452-й минуте завершилась серия без пропущенных мячей и сборной Португалии. Более длительные сухие сериалы имели только Испания, Италия и Германия.
Самые продолжительные вратарские сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Вратарь
|
Сборная
|
Началась
|
Завершилась
|
Матч
|
Счет
|
538’
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
18.06.1996
|
15.06.2004
|
Германия
|
1:1
|
509’*
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
10.06.2012
|
|
|
|
493’
|
Дино ДЗОФФ
|
Италия
|
08.06.1968
|
21.06.1980
|
Италия
|
1:1
|
491’
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
28.06.2012
|
02.07.2016
|
Италия
|
1:1
|
452’
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
30.06.2016
|
19.06.2021
|
Германия
|
2:4
|
424’
|
Антониос НИКОПОЛИДИС
|
Греция
|
20.06.2004
|
10.06.2008
|
Швеция
|
0:2
|
416’
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
14.06.2008
|
10.06.2012
|
Италия
|
1:1
|
357’
|
Ханс ВАН БРЕКЕЛЕН
|
Нидерланды
|
21.06.1988
|
18.06.1992
|
Германия
|
3:1
|
334’
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
13.06.2016
|
02.07.2016
|
Германия
|
1:1
|
320’
|
Андреас КЕПКЕ
|
Германия
|
09.06.1996
|
23.06.1996
|
Хорватия
|
2:1
|
317’
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
14.06.2012
|
28.06.2012
|
Германия
|
2:1
* серия не закончена.
Самые продолжительные командные сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Сборная
|
Период
|
Вратари
|
733’
|
Испания
|
10.06.2012 - 21.06.2016
|
Касильяс (509’), Де Хеа (224’)
|
493’
|
Италия
|
08.06.1968 - 21.06.1980
|
Дзофф
|
491’
|
Германия
|
28.06.2012 - 26.06.2016
|
Нойер
|
452’
|
Португалия
|
30.06.2016 - 19.06.2021
|
Руй Патрисиу
|
424’
|
Греция
|
20.06.2004 - 10.06.2008
|
Никополидис
|
408’
|
Испания
|
18.06.2008 - 10.06.2012
|
Рейна (48’), Касильяс (360’)
|
392’
|
Португалия
|
12.06.2000 - 28.06.2000
|
Витор Байя (302’), Эшпинья (89’), Ким (1’)
|
385’
|
Франция
|
18.06.1996 - 16.06.2000
|
Лама (261’), Бартез (124’)
|
369’
|
Польша
|
16.06.2012 - 25.06.2016
|
Тытонь (18’), Щенсны (90’), Фабяньски (261’)
|
357’
|
Нидерланды
|
21.06.1988 - 18.06.1992
|
ван Брекелен
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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