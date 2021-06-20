Руй Патрисиу завершил поход за рекордом

Отстояв на «ноль» 328 минут кряду в заключительных играх Евро-2016, голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу создал неплохой плацдарм для штурма рекорда финальных турниров ЧЕ, принадлежащий нидерландцу Эдвину ван дер Сару. Но честолюбивым планам португальца не суждено было сбыться.

Автогол партнера по команде Рубена Диаша прервал его сухую серию на 452-й минуте, ставшей только пятой по продолжительности в истории Евро. Соответственно на той же 452-й минуте завершилась серия без пропущенных мячей и сборной Португалии. Более длительные сухие сериалы имели только Испания, Италия и Германия.

Самые продолжительные вратарские сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия Вратарь Сборная Началась Завершилась Матч Счет 538’ Эдвин ВАН ДЕР САР Нидерланды 18.06.1996 15.06.2004 Германия 1:1 509’* Икер КАСИЛЬЯС Испания 10.06.2012 493’ Дино ДЗОФФ Италия 08.06.1968 21.06.1980 Италия 1:1 491’ Мануэль НОЙЕР Германия 28.06.2012 02.07.2016 Италия 1:1 452’ РУЙ ПАТРИСИУ Португалия 30.06.2016 19.06.2021 Германия 2:4 424’ Антониос НИКОПОЛИДИС Греция 20.06.2004 10.06.2008 Швеция 0:2 416’ Икер КАСИЛЬЯС Испания 14.06.2008 10.06.2012 Италия 1:1 357’ Ханс ВАН БРЕКЕЛЕН Нидерланды 21.06.1988 18.06.1992 Германия 3:1 334’ Джанлуиджи БУФФОН Италия 13.06.2016 02.07.2016 Германия 1:1 320’ Андреас КЕПКЕ Германия 09.06.1996 23.06.1996 Хорватия 2:1 317’ Джанлуиджи БУФФОН Италия 14.06.2012 28.06.2012 Германия 2:1

* серия не закончена.

Самые продолжительные командные сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы