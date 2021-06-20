Руй Патрисиу завершил поход за рекордом

Сухая серия португальского голкипера прервалась на 452-й минуте

  • 20.06.2021 03:17
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Руй Патрисиу завершил поход за рекордом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отстояв на «ноль» 328 минут кряду в заключительных играх Евро-2016, голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу создал неплохой плацдарм для штурма рекорда финальных турниров ЧЕ, принадлежащий нидерландцу Эдвину ван дер Сару. Но честолюбивым планам португальца не суждено было сбыться.

Автогол партнера по команде Рубена Диаша прервал его сухую серию на 452-й минуте, ставшей только пятой по продолжительности в истории Евро. Соответственно на той же 452-й минуте завершилась серия без пропущенных мячей и сборной Португалии. Более длительные сухие сериалы имели только Испания, Италия и Германия.

Самые продолжительные вратарские сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Вратарь

Сборная

Началась

Завершилась

Матч

Счет

538’

Эдвин ВАН ДЕР САР

Нидерланды

18.06.1996

15.06.2004

Германия

1:1

509’*

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

10.06.2012

 

 

 

493’ 

Дино ДЗОФФ

Италия

08.06.1968

21.06.1980

Италия

1:1

491’

Мануэль НОЙЕР

Германия

28.06.2012

02.07.2016

Италия

1:1

452’

РУЙ ПАТРИСИУ

Португалия

30.06.2016

19.06.2021

Германия

2:4

424’

Антониос НИКОПОЛИДИС

Греция

20.06.2004

10.06.2008

Швеция

0:2

416’ 

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

14.06.2008

10.06.2012

Италия

1:1

357’

Ханс ВАН БРЕКЕЛЕН

Нидерланды

21.06.1988

18.06.1992

Германия

3:1

334’

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

13.06.2016

02.07.2016

Германия

1:1

320’ 

Андреас КЕПКЕ

Германия

09.06.1996

23.06.1996

Хорватия

2:1

317’

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

14.06.2012

28.06.2012

Германия

2:1

* серия не закончена.

Самые продолжительные командные сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Сборная

Период

Вратари

733’

Испания

10.06.2012 - 21.06.2016

Касильяс (509’), Де Хеа (224’)

493’

Италия

08.06.1968 - 21.06.1980

Дзофф

491’

Германия

28.06.2012 - 26.06.2016

Нойер

452’

Португалия

30.06.2016 - 19.06.2021

Руй Патрисиу

424’

Греция

20.06.2004 - 10.06.2008

Никополидис

408’

Испания

18.06.2008 - 10.06.2012

Рейна (48’), Касильяс (360’)

392’

Португалия

12.06.2000 - 28.06.2000

Витор Байя (302’), Эшпинья (89’), Ким (1’)

385’

Франция

18.06.1996 - 16.06.2000

Лама (261’), Бартез (124’)

369’

Польша

16.06.2012 - 25.06.2016

Тытонь (18’), Щенсны (90’), Фабяньски (261’)

357’

Нидерланды

21.06.1988 - 18.06.1992

ван Брекелен
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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