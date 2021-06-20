Италия – Уэльс. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Уэльс.

«Сборная Италии сейчас является моим фаворитом на Евро. До чемпионата Европы я не думал об Италии, но посмотрев два их матча с Турцией (3:0) и Швейцарией (3:0), понял, что Италия очень сильно прибавила. Италия всегда была сильна тактически, у них всегда были прекрасные тренеры. Но сейчас итальянцы просто удивили своей игрой, организацией.

По Уэльсу могу сказать, что Гарет Бэйл проснулся. И это радует. Он вроде бы хотел заканчивать. Но после этого Евро возможно передумает и подпишет с кем-то контракт. Может Бэйл подпишет контракт с каким-то катарским клубом и поедет играть в гольф в Катар. Посмотрим.

Девять раз встречались между собой Италия и Уэльс. У Скуадры Адзурры семь побед и два матча завершились победами Уэльса.

Интересная игра будет. Но я не думаю, что итальянцы будут играть в другой футбол. На Евро нельзя расслабляться. Если дать слабинку в игре, которая практически ничего не значит для них, то в плей-офф можно за это поплатиться. Вероятнее всего, у Италии получат игровое время футболисты, которые меньше играли. Но игра будет интересной. Поставлю на победу итальянцев со счетом 2:0», - сказал Федецкий.

Матч Италия – Уэльс состоится 20-го июня. Начало встречи в 19:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.