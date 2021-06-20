Италия – Уэльс. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020

  • 20.06.2021 02:56
  • 29 просмотров
  • 0 комментариев
Италия – Уэльс. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Уэльс.

«Сборная Италии сейчас является моим фаворитом на Евро. До чемпионата Европы я не думал об Италии, но посмотрев два их матча с Турцией (3:0) и Швейцарией (3:0), понял, что Италия очень сильно прибавила. Италия всегда была сильна тактически, у них всегда были прекрасные тренеры. Но сейчас итальянцы просто удивили своей игрой, организацией.

По Уэльсу могу сказать, что Гарет Бэйл проснулся. И это радует. Он вроде бы хотел заканчивать. Но после этого Евро возможно передумает и подпишет с кем-то контракт. Может Бэйл подпишет контракт с каким-то катарским клубом и поедет играть в гольф в Катар. Посмотрим.

Девять раз встречались между собой Италия и Уэльс. У Скуадры Адзурры семь побед и два матча завершились победами Уэльса.

Интересная игра будет. Но я не думаю, что итальянцы будут играть в другой футбол. На Евро нельзя расслабляться. Если дать слабинку в игре, которая практически ничего не значит для них, то в плей-офф можно за это поплатиться. Вероятнее всего, у Италии получат игровое время футболисты, которые меньше играли. Но игра будет интересной. Поставлю на победу итальянцев со счетом 2:0», - сказал Федецкий.

Матч Италия – Уэльс состоится 20-го июня. Начало встречи в 19:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности