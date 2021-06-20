Сборная Португалии не проигрывала на Евро 12 матчей подряд

Последнее поражение португальцы потерпели на Евро-2012 от... Германии

  • 20.06.2021 02:12
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Сборная Португалии не проигрывала на Евро 12 матчей подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение Португалии от Германии стало 10-м для действующих чемпионов Европы на групповой стадии финальных турниров. Мало того, португальцы прервали свою беспроигрышную серию, которая составила 12 матчей (7 побед и 5 ничьих).

Последний раз «сборная щитов» терпела фиаско на Евро-2012, уступив в стартовом матче… Германии - 0:1. К слову, более продолжительную серию без поражений в истории ЧЕ имела только Испания - 14 игр.

Все поражения действующих чемпионов Европы в групповом раунде

 

Дата

Действующий чемпион Европы

Соперник

Счет

1.

11.06.1980

Чехословакия

ФРГ

0:1

2.

20.06.1984

ФРГ

Испания

0:1

3.

16.06.1996

Дания

Хорватия

0:3

4.

17.06.2000

Германия

Англия

0:1

5.

17.06.2000

Германия

Португалия

0:3

6.

10.06.2008

Греция

Швеция

0:2

7.

14.06.2008

Греция

Россия

0:1

8.

18.06.2008

Греция

Испания

1:2

9.

21.06.2016

Испания

Хорватия

1:2

10.

19.06.2021

Португалия

Германия

2:4

Самые продолжительные беспроигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы (без учета серий пенальти)

Серия

Сборная

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

14 (+11=3)

Испания

10.06.2008

Россия

4:1

21.06.2016

Хорватия

1:2

12 (+7=5)

Португалия

13.06.2012

Дания

3:2

19.06.2021

Германия

2:4

10 (+7=3)

ФРГ

14.06.1972

Бельгия

2:1

20.06.1984

Испания

0:1

10 (+7=3)

Нидерланды

15.06.1988

Англия

3:1

18.06.1996

Англия

1:4

10 (+5=5)

Англия

17.06.2004

Швейцария

3:0

27.06.2016

Исландия

1:2

10 (+4=6)

Италия

05.06.1968

СССР

0:0

22.06.1988

СССР

0:2

7 (+5=2)

Франция

12.06.1984

Дания

1:0

17.06.1992

Дания

1:2

7 (+4=3)

Германия

09.06.1996

Чехия

2:0

17.06.2000

Англия

0:1

7 (+4=3)

Франция

10.06.1996

Румыния

1:0

21.06.2000

Нидерланды

2:3

7 (+3=4)

Нидерланды

22.06.1996

Франция

0:0

19.06.2004

Чехия

2:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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