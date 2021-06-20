Сборная Португалии не проигрывала на Евро 12 матчей подряд

Поражение Португалии от Германии стало 10-м для действующих чемпионов Европы на групповой стадии финальных турниров. Мало того, португальцы прервали свою беспроигрышную серию, которая составила 12 матчей (7 побед и 5 ничьих).
Последний раз «сборная щитов» терпела фиаско на Евро-2012, уступив в стартовом матче… Германии - 0:1. К слову, более продолжительную серию без поражений в истории ЧЕ имела только Испания - 14 игр.
Все поражения действующих чемпионов Европы в групповом раунде
|
|
Дата
|
Действующий чемпион Европы
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
11.06.1980
|
Чехословакия
|
ФРГ
|
0:1
|
2.
|
20.06.1984
|
ФРГ
|
Испания
|
0:1
|
3.
|
16.06.1996
|
Дания
|
Хорватия
|
0:3
|
4.
|
17.06.2000
|
Германия
|
Англия
|
0:1
|
5.
|
17.06.2000
|
Германия
|
Португалия
|
0:3
|
6.
|
10.06.2008
|
Греция
|
Швеция
|
0:2
|
7.
|
14.06.2008
|
Греция
|
Россия
|
0:1
|
8.
|
18.06.2008
|
Греция
|
Испания
|
1:2
|
9.
|
21.06.2016
|
Испания
|
Хорватия
|
1:2
|
10.
|
19.06.2021
|
Португалия
|
Германия
|
2:4
Самые продолжительные беспроигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы (без учета серий пенальти)
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
14 (+11=3)
|
Испания
|
10.06.2008
|
Россия
|
4:1
|
21.06.2016
|
Хорватия
|
1:2
|
12 (+7=5)
|
Португалия
|
13.06.2012
|
Дания
|
3:2
|
19.06.2021
|
Германия
|
2:4
|
10 (+7=3)
|
ФРГ
|
14.06.1972
|
Бельгия
|
2:1
|
20.06.1984
|
Испания
|
0:1
|
10 (+7=3)
|
Нидерланды
|
15.06.1988
|
Англия
|
3:1
|
18.06.1996
|
Англия
|
1:4
|
10 (+5=5)
|
Англия
|
17.06.2004
|
Швейцария
|
3:0
|
27.06.2016
|
Исландия
|
1:2
|
10 (+4=6)
|
Италия
|
05.06.1968
|
СССР
|
0:0
|
22.06.1988
|
СССР
|
0:2
|
7 (+5=2)
|
Франция
|
12.06.1984
|
Дания
|
1:0
|
17.06.1992
|
Дания
|
1:2
|
7 (+4=3)
|
Германия
|
09.06.1996
|
Чехия
|
2:0
|
17.06.2000
|
Англия
|
0:1
|
7 (+4=3)
|
Франция
|
10.06.1996
|
Румыния
|
1:0
|
21.06.2000
|
Нидерланды
|
2:3
|
7 (+3=4)
|
Нидерланды
|
22.06.1996
|
Франция
|
0:0
|
19.06.2004
|
Чехия
|
2:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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