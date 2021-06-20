Сборная Португалии не проигрывала на Евро 12 матчей подряд

Поражение Португалии от Германии стало 10-м для действующих чемпионов Европы на групповой стадии финальных турниров. Мало того, португальцы прервали свою беспроигрышную серию, которая составила 12 матчей (7 побед и 5 ничьих).

Последний раз «сборная щитов» терпела фиаско на Евро-2012, уступив в стартовом матче… Германии - 0:1. К слову, более продолжительную серию без поражений в истории ЧЕ имела только Испания - 14 игр.

Все поражения действующих чемпионов Европы в групповом раунде

Дата Действующий чемпион Европы Соперник Счет 1. 11.06.1980 Чехословакия ФРГ 0:1 2. 20.06.1984 ФРГ Испания 0:1 3. 16.06.1996 Дания Хорватия 0:3 4. 17.06.2000 Германия Англия 0:1 5. 17.06.2000 Германия Португалия 0:3 6. 10.06.2008 Греция Швеция 0:2 7. 14.06.2008 Греция Россия 0:1 8. 18.06.2008 Греция Испания 1:2 9. 21.06.2016 Испания Хорватия 1:2 10. 19.06.2021 Португалия Германия 2:4

Самые продолжительные беспроигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы (без учета серий пенальти)