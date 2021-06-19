ВИДЕО. Запинал себе мяч. Вратарь сборной Гаити забил удивительный автогол

Голкипер дважды промахнулся по мячу, и тот предательски закатился в ворота

  • 19.06.2021 23:59
  • 2133 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Запинал себе мяч. Вратарь сборной Гаити забил удивительный автогол
© YouTube

Вратарь сборной Гаити Жозуэ Дюверже забил автогол в матче плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Канады (0:3).

На 46-й минуте голкипер дважды промахнулся по мячу, и тот предательски закатился в ворота.

ВИДЕО. Запинал себе мяч. Вратарь сборной Гаити забил удивительный автогол

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 19.06.2021 23:58
    0
    Конторщик?
    Ссылка
    andeka1968
    online
      andeka1968, 19.06.2021 23:48
    +3
    оперативно. Не пройшло і трьох днів
    Ссылка
    Гордон Шамвей
    online
      Гордон Шамвей, 19.06.2021 23:44
    +3
    Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 19.06.2021 23:42
    0
    Игрок на тотализаторе?
    Ссылка
    Rzechpospolita
      Rzechpospolita, 19.06.2021 23:42
    0
    Бывает
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 19.06.2021 23:37
    0
    Бидося....
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 19.06.2021 23:32
    0
    Это белая лиса сибири
    Ссылка
    andeka1968
    online
      andeka1968, 19.06.2021 23:48
    +3
    оперативно. Не пройшло і трьох днів
    Ссылка
    Гордон Шамвей
    online
      Гордон Шамвей, 19.06.2021 23:44
    +3
    Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят.
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 19.06.2021 23:58
    0
    Конторщик?
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 19.06.2021 23:42
    0
    Игрок на тотализаторе?
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 19.06.2021 23:42
    0
    Бывает
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 19.06.2021 23:37
    0
    Бидося....
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 19.06.2021 23:32
    0
    Это белая лиса сибири
    Ссылка
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