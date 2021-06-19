Вратарь сборной Гаити Жозуэ Дюверже забил автогол в матче плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Канады (0:3).
На 46-й минуте голкипер дважды промахнулся по мячу, и тот предательски закатился в ворота.
ВИДЕО. Запинал себе мяч. Вратарь сборной Гаити забил удивительный автогол
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Источник — Sport.ua
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