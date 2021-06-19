Забьет ли Испания свой первый гол? Составы на матч против Польши

В 22:00 стартует матч группового этапа Евро-2020 Испания - Польша.
Это важнейший матч для обеих команд, так как испанцы в первом туре не сумели забить Швеции и сыграли 0:0, а поляки уступили Словакии 1:2.
Испания: Симон, Льоренте, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке, Родри, Педри, Ольмо, Морено, Мората
В запасе: Де Хеа, Санчес, Аспиликуэта, Льоренте, Алькантара, Ф.Торрес, Э.Гарсия, Гайя, Руис, Траоре, Оярсабаль, Сарабия
Польша: Щесны, Беднарек, Клих, Глик, Пухач, Южвяк, Зелиньски, Модер, Свидерски, Берешинськи, Левандовски
В запасе: Скорупски, Фабиански, Давидович, Кендзера, Козловски, Линетты, Рыбус, Плахета, Франовски, Ковнацки, Шверчок, Хелик
Источник — Sport.ua
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