Забьет ли Испания свой первый гол? Составы на матч против Польши

Важнейшая игра для обеих команд

  • 19.06.2021 20:59
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Забьет ли Испания свой первый гол? Составы на матч против Польши
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 22:00 стартует матч группового этапа Евро-2020 Испания - Польша.

Это важнейший матч для обеих команд, так как испанцы в первом туре не сумели забить Швеции и сыграли 0:0, а поляки уступили Словакии 1:2.

Испания: Симон, Льоренте, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке, Родри, Педри, Ольмо, Морено, Мората

В запасе: Де Хеа, Санчес, Аспиликуэта, Льоренте, Алькантара, Ф.Торрес, Э.Гарсия, Гайя, Руис, Траоре, Оярсабаль, Сарабия

Польша: Щесны, Беднарек, Клих, Глик, Пухач, Южвяк, Зелиньски, Модер, Свидерски, Берешинськи, Левандовски

В запасе: Скорупски, Фабиански, Давидович, Кендзера, Козловски, Линетты, Рыбус, Плахета, Франовски, Ковнацки, Шверчок, Хелик

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Источник — Sport.ua

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