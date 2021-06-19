ФОТО. Сборная Украины после отдыха готовится к битве с Австрией

Команду Андрея Шевченко ждет третий матч группового турнира

  • 19.06.2021 21:30
  • 4143 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Сборная Украины после отдыха готовится к битве с Австрией
© uaf.ua

Сборная Украины после дня отдыха вернулась к тренировкам. Команда Андрея Шевченко готовится к третьему и решающему матчу группового этапа Евро-2020 против Австрии.

Игра состоится 21 июня, старт в 19:00.

Сегодня до обеда команда работала с теорией, а вечером состоялась тренировка.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(11 голосов)

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Комментарии
    Михаил Могилевский
    online
      Михаил Могилевский, 19.06.2021 22:29
    -2
    если станут играть не слушая великого стратега Андрушу,то есть шанс выиграть,если нет - без шансов
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    Kapitan
    online
      Kapitan, 19.06.2021 22:16
    +1
    Битаа будет, Шевченко не такой человек чтобы на ничью играть
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 19.06.2021 22:13
    -1
    Битвы не будет, будет ничья ибо обоих устраивает, даже у буков ничейный результат в приоритете
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    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 19.06.2021 22:01
    -2
    Безуса в центр
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    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 19.06.2021 22:00
    -1
    Шева Зинченко на банку,иначе торба...
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    Kapitan
    online
      Kapitan, 19.06.2021 22:16
    +1
    Битаа будет, Шевченко не такой человек чтобы на ничью играть
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