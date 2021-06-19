ФОТО. Сборная Украины после отдыха готовится к битве с Австрией

Сборная Украины после дня отдыха вернулась к тренировкам. Команда Андрея Шевченко готовится к третьему и решающему матчу группового этапа Евро-2020 против Австрии.
Игра состоится 21 июня, старт в 19:00.
Сегодня до обеда команда работала с теорией, а вечером состоялась тренировка.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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