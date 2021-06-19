Ничего себе. Португалия оформила два автогола за 4 минуты

Германия вышла вперед

  • 19.06.2021 19:48
  • 4556 просмотров
  • 4 комментария
Ничего себе. Португалия оформила два автогола за 4 минуты
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группового этапа Евро-2020 Португалия выигрывала у Германии со счетом 1:0, однако немцы неожиданно вышли вперед.

При этом Германия оформила два мяча благодаря двум автоголам соперника всего за 4 минуты!

Сперва на 35-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник Рубен Диаш, а затем на 39-й минуте это же сделал игрок обороны Рафаэль Геррейру.

Впервые в истории Евро в одном матче забито два автогола.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 19.06.2021 20:43
    0
    Шикарные замыкания атак...
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.06.2021 20:11
    0
    а, нє, португальці забили....але все одно, 3 автоголи за 2 матчі
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.06.2021 20:09
    +2
    всі 3 голи забиті в матчі за участі німців - автоголи)))
    Ссылка
    ronaldo-cola
    online
      ronaldo-cola, 19.06.2021 19:52
    +4
    Ну ещё один рекорд.
    Ссылка
    ronaldo-cola
    online
      ronaldo-cola, 19.06.2021 19:52
    +4
    Ну ещё один рекорд.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.06.2021 20:09
    +2
    всі 3 голи забиті в матчі за участі німців - автоголи)))
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 19.06.2021 20:43
    0
    Шикарные замыкания атак...
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.06.2021 20:11
    0
    а, нє, португальці забили....але все одно, 3 автоголи за 2 матчі
    Ссылка
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