Ничего себе. Португалия оформила два автогола за 4 минуты

В матче группового этапа Евро-2020 Португалия выигрывала у Германии со счетом 1:0, однако немцы неожиданно вышли вперед.

При этом Германия оформила два мяча благодаря двум автоголам соперника всего за 4 минуты!

Сперва на 35-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник Рубен Диаш, а затем на 39-й минуте это же сделал игрок обороны Рафаэль Геррейру.

Впервые в истории Евро в одном матче забито два автогола.