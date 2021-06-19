Ничего себе. Португалия оформила два автогола за 4 минуты

В матче группового этапа Евро-2020 Португалия выигрывала у Германии со счетом 1:0, однако немцы неожиданно вышли вперед.
При этом Германия оформила два мяча благодаря двум автоголам соперника всего за 4 минуты!
Сперва на 35-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник Рубен Диаш, а затем на 39-й минуте это же сделал игрок обороны Рафаэль Геррейру.
Впервые в истории Евро в одном матче забито два автогола.
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Источник — Sport.ua
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