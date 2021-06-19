Ибрагим АФЕЛЛАЙ: «Месси часто рвало перед выходом на поле»

Экс-игрок «Барселоны» - о волнении Лионеля Месси

  • 19.06.2021 19:12
  • 792 просмотра
  • 1 комментарий
Ибрагим АФЕЛЛАЙ: «Месси часто рвало перед выходом на поле»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший игрок «Барселоны» Ибрагим Афеллай рассказал о том, как психологическое давление сказывалось на Лионеле Месси:

«Если говорить о Месси, то в его случае давление было настолько сильным, что его часто рвало в туалете прямо перед выходом на поле. Иногда приходилось видеть это незадолго до начала игры. 

Этот человек достиг в жизни всего, чего можно. Я думаю, больше никогда не будет такого игрока, как он. Но даже если такой человек, которому никому ничего не надо доказывать, все равно чувствует такое давление, то это о чем-то говорит».

Напомним, Афеллай завершил карьеру в феврале текущего года.

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Источник — Voetbalprimeur

(6 голосов)

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Комментарии
    Mishak
    online
      Mishak, 19.06.2021 19:16
    0
    Значит, печень слабая...
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 19.06.2021 19:16
    0
    Значит, печень слабая...
    Ссылка
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