Ибрагим АФЕЛЛАЙ: «Месси часто рвало перед выходом на поле»

Бывший игрок «Барселоны» Ибрагим Афеллай рассказал о том, как психологическое давление сказывалось на Лионеле Месси:
«Если говорить о Месси, то в его случае давление было настолько сильным, что его часто рвало в туалете прямо перед выходом на поле. Иногда приходилось видеть это незадолго до начала игры.
Этот человек достиг в жизни всего, чего можно. Я думаю, больше никогда не будет такого игрока, как он. Но даже если такой человек, которому никому ничего не надо доказывать, все равно чувствует такое давление, то это о чем-то говорит».
Напомним, Афеллай завершил карьеру в феврале текущего года.
Источник — Voetbalprimeur
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