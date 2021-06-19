Ибрагим АФЕЛЛАЙ: «Месси часто рвало перед выходом на поле»

Бывший игрок «Барселоны» Ибрагим Афеллай рассказал о том, как психологическое давление сказывалось на Лионеле Месси:

«Если говорить о Месси, то в его случае давление было настолько сильным, что его часто рвало в туалете прямо перед выходом на поле. Иногда приходилось видеть это незадолго до начала игры.

Этот человек достиг в жизни всего, чего можно. Я думаю, больше никогда не будет такого игрока, как он. Но даже если такой человек, которому никому ничего не надо доказывать, все равно чувствует такое давление, то это о чем-то говорит».

Напомним, Афеллай завершил карьеру в феврале текущего года.