Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Неприятно, когда говорят, что я уже старый и все такое»

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко доволен тем, что подошел к Евро-2020 в топ-форме.

«Есть социальные сети, поэтому мы чувствуем поддержку из Украины. Мы это чувствуем и знаем, ради чего сюда приехали. Конечно, мы переживаем за результат. Для меня самое главное, чтобы побеждала Украина. А лично мне хотелось показать себя на Евро. Я слежу за новостями и за тем, что говорят люди. И мне было неприятно, когда говорят, мол, Ярмоленко старый и все такое».

«В клубе у меня тяжелое время, я не играю, сижу смотрю футбол с трибун. И я готовился к матчам за сборную, где хочу доказать всем и себе, как я могу играть. И что многие ошибаются по поводу меня. В этом я тоже ищу мотивацию».

«Сейчас я мотивирован как никогда. Не исключено, что это последнее Евро для меня, так что нужно отдать все силы», - сказал Ярмоленко.

В двух матчах вингер забил два гола и сделал один ассист.