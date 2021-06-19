Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Неприятно, когда говорят, что я уже старый и все такое»

Вингер хочет доказать, что все еще в хорошей форме

  • 19.06.2021 18:45
  • 2241 просмотр
  • 6 комментариев
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Неприятно, когда говорят, что я уже старый и все такое»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко доволен тем, что подошел к Евро-2020 в топ-форме.

«Есть социальные сети, поэтому мы чувствуем поддержку из Украины. Мы это чувствуем и знаем, ради чего сюда приехали. Конечно, мы переживаем за результат. Для меня самое главное, чтобы побеждала Украина. А лично мне хотелось показать себя на Евро. Я слежу за новостями и за тем, что говорят люди. И мне было неприятно, когда говорят, мол, Ярмоленко старый и все такое».

«В клубе у меня тяжелое время, я не играю, сижу смотрю футбол с трибун. И я готовился к матчам за сборную, где хочу доказать всем и себе, как я могу играть. И что многие ошибаются по поводу меня. В этом я тоже ищу мотивацию».

«Сейчас я мотивирован как никогда. Не исключено, что это последнее Евро для меня, так что нужно отдать все силы», - сказал Ярмоленко.

В двух матчах вингер забил два гола и сделал один ассист.

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Источник — Трендец

(12 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 19.06.2021 19:38
    +3
    Ярмоленко порозумнішав після Німеччини та Англії. Відчувається по його інтерв'ю у ВацкоLive.
    -
    Ярмоленко вже легенда. Обігнати Шевченко по системі гол+пас - це серйозний показник. Бажаю подальших успіхів Андрію та забити ще з 10 голів за збірну - лівою в дальню дев'ятку
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 19.06.2021 19:37
    +3
    роби свою справу і не звертай увагу на диванних "експетунів"
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 19.06.2021 19:34
    0
    Oleg., 19.06.2021 19:05
    Ти ще можеш бігати. Та після першої ж пробіжки ти рухаєшся так , ніби 100 км пробіг і на твоїх плечах мішок піску. Випрямся, рухайся бодрячком.
    Ну так. Яка різниця з якою швидкістю біжить? Важливіше як виглядає під час бігу 🤣
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 19.06.2021 19:08
    +6
    Старый, но не ржавый (с)
    Ссылка
    Oleg.
      Oleg., 19.06.2021 19:05
    -2
    Ти ще можеш бігати. Та після першої ж пробіжки ти рухаєшся так , ніби 100 км пробіг і на твоїх плечах мішок піску. Випрямся, рухайся бодрячком.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 19.06.2021 18:58
    +14
    Давай дерзай! Тяни сборную!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 19.06.2021 18:58
    +14
    Давай дерзай! Тяни сборную!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 19.06.2021 19:08
    +6
    Старый, но не ржавый (с)
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 19.06.2021 19:38
    +3
    Ярмоленко порозумнішав після Німеччини та Англії. Відчувається по його інтерв'ю у ВацкоLive.
    -
    Ярмоленко вже легенда. Обігнати Шевченко по системі гол+пас - це серйозний показник. Бажаю подальших успіхів Андрію та забити ще з 10 голів за збірну - лівою в дальню дев'ятку
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 19.06.2021 19:37
    +3
    роби свою справу і не звертай увагу на диванних "експетунів"
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 19.06.2021 19:34
    0
    Oleg., 19.06.2021 19:05
    Ти ще можеш бігати. Та після першої ж пробіжки ти рухаєшся так , ніби 100 км пробіг і на твоїх плечах мішок піску. Випрямся, рухайся бодрячком.
    Ну так. Яка різниця з якою швидкістю біжить? Важливіше як виглядає під час бігу 🤣
    Ссылка
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