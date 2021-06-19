Жозе МОУРИНЬО: «Азар ужасно тренируется»

Наставник «Ромы» - о бельгийском вингере «Реала»

  • 19.06.2021 16:37
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Жозе МОУРИНЬО: «Азар ужасно тренируется»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился своим мнением по поводу причин проблем в карьере Эдена Азара:

«Правда об Эдене Азаре? Правда – то, что вы видите. Он удивительный игрок, который ужасно тренируется. Можно только представлять, кем бы он стал, если бы был суперпрофессионально относился к тренировкам.

В то же время он замечательный парень, невероятно семейный человек, словно он не принадлежит к этому поколению игроков. Он очень тихий и всецело сфокусирован на семье, детях, родителях, ведет очень спокойную жизнь.

Но каждое утро он приходит на занятие и работает не слишком усердно. Когда он выходит на поле, вы видите не отражение того, как он работал на протяжении недели, а отражение его таланта. Удивительный игрок, и можно только воображать, если бы он был топ-профессионалом».

Азар выступал под руководством Моуриньо в «Челси» в 2013-2015 годах.

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Источник — talkSPORT

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