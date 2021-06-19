Ливерпуль заинтересовался звездой сборной Италии

Доменико Берарди может перебраться в АПЛ

  • 19.06.2021 15:40
  • 997 просмотров
  • 1 комментарий
Ливерпуль заинтересовался звездой сборной Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Берарди

«Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Сассуоло» Доменико Берарди, который сейчас успешно выступает в составе сборной Италии на Евро-2020.

В центре внимания многих топ-клубов оказался еще один игрок «Сассуоло» - Мануэль Локателли. Пока что не известно, готов ли клуб продать летом сразу двух своих лидеров.

В нынешнем сезоне на счету Берарди 17 голов и 8 ассистов в 30 матчах за «Сассуоло» в Серии А. Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 35 миллионов евро.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.06.2021 15:49
    0
    Берарді дуже подобається, він цікавіший за Локателлі
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.06.2021 15:49
    0
    Берарді дуже подобається, він цікавіший за Локателлі
    Ссылка
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