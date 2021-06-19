Ливерпуль заинтересовался звездой сборной Италии

«Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Сассуоло» Доменико Берарди, который сейчас успешно выступает в составе сборной Италии на Евро-2020.

В центре внимания многих топ-клубов оказался еще один игрок «Сассуоло» - Мануэль Локателли. Пока что не известно, готов ли клуб продать летом сразу двух своих лидеров.

В нынешнем сезоне на счету Берарди 17 голов и 8 ассистов в 30 матчах за «Сассуоло» в Серии А. Трансферная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 35 миллионов евро.