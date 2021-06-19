Александар ДРАГОВИЧ: «Если выключить левую ногу Ярмоленко – это уже успех»

Защитник сборной Австрии Александар Драгович считает, что в матче третьего тура Евро-2020 против Украины (21 июня) важно будет нейтрализовать Андрея Ярмоленко:

«Ярмоленко продемонстрировал в первых двух матчах, насколько он важен и что у него за левая нога. Мы видели его гол голландцам.

Он подвижен, быстр и обычно играет на правом крае, то есть в девяти из десяти случаев будет смещаться в центр. Если выключить его левую из игры, это уже успех».

В первых двух матчах Евро-2020 на счету Ярмоленко 2 гола и 1 ассист. Драгович и Ярмоленко вместе выступали за «Динамо» Киев в 2013-2016 годах.