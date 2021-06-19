Александар ДРАГОВИЧ: «Если выключить левую ногу Ярмоленко – это уже успех»

Защитник сборной Австрии – о матче против Украины

  • 19.06.2021 14:42
  • 1198 просмотров
  • 4 комментария
Александар ДРАГОВИЧ: «Если выключить левую ногу Ярмоленко – это уже успех»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Драгович

Защитник сборной Австрии Александар Драгович считает, что в матче третьего тура Евро-2020 против Украины (21 июня) важно будет нейтрализовать Андрея Ярмоленко:

«Ярмоленко продемонстрировал в первых двух матчах, насколько он важен и что у него за левая нога. Мы видели его гол голландцам.

Он подвижен, быстр и обычно играет на правом крае, то есть в девяти из десяти случаев будет смещаться в центр. Если выключить его левую из игры, это уже успех».

В первых двух матчах Евро-2020 на счету Ярмоленко 2 гола и 1 ассист. Драгович и Ярмоленко вместе выступали за «Динамо» Киев в 2013-2016 годах.

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.06.2021 15:05
    0
    У Саши информация старая. Сейчас Яромоленко играет и правой и часто делает прострелы или бьет по воротам. Так было и с Нидерландами. А левую включил уже тогда, когда о ней напрочь забыли!
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 19.06.2021 15:05
    +1
    Пока они будут сосредоточены на левой ноге Ярмоленка то могут забыть о левой ноге Малиновского.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 19.06.2021 15:02
    +1
    Slavkolvivskiy, 19.06.2021 14:53
    Треба його " убрать", а то все розкаже.)))
    Да пусть всей защитной линией за Андреем бегают - больше шансов будет у остальных!
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 19.06.2021 14:53
    0
    Треба його " убрать", а то все розкаже.)))
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 19.06.2021 15:05
    +1
    Пока они будут сосредоточены на левой ноге Ярмоленка то могут забыть о левой ноге Малиновского.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 19.06.2021 15:02
    +1
    Slavkolvivskiy, 19.06.2021 14:53
    Треба його " убрать", а то все розкаже.)))
    Да пусть всей защитной линией за Андреем бегают - больше шансов будет у остальных!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.06.2021 15:05
    0
    У Саши информация старая. Сейчас Яромоленко играет и правой и часто делает прострелы или бьет по воротам. Так было и с Нидерландами. А левую включил уже тогда, когда о ней напрочь забыли!
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 19.06.2021 14:53
    0
    Треба його " убрать", а то все розкаже.)))
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