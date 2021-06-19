В субботу, 19 июня национальная сборная Украины проведет мероприятие для медиа в рамках подготовки к матчу третьего тура группового турнира Евро-2020 с командой Австрии.

Пресс-конференция с участием футболистов сборной, Георгия Бущана и Сергея Кривцова, пройдет в украинском медиацентре в гостинице «Комплекс Силва» (начало – в 11:15).

Пресс-конференция Бущана и Кривцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция