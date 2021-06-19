Португалия – Германия. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Украинский тренер дал прогноз на матч Евро-2020

  • 19.06.2021 04:23
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Португалия – Германия. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер молодежной сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк дал прогноз на матч Евро-2020 Португалия – Германия:

«Португалия в первом туре переиграла Венгрию в Будапеште со счетом 3:0, благодаря голу Рафаэла Геррейру и дублю Криштиану Роналду. Германия в Мюнхене уступила Франции после автогола Маттса Хуммельса (0:1).

Десять раз играли между собой немцы и португальцы (6 побед Германии, 1 победа Португалии и 3 ничьи). В первой встрече этих соперников в 1936 году была зафиксирована победа Германии со счетом 3:1. В предыдущем поединке этих команд на чемпионате мира 2014 Германия разгромила Португалию со счетом 4:0, а затем выиграла мундиаль. Вообще статистика на стороне немцев. До мундиаля в Бразилии Германия обыгрывала Португалию на чемпионате мира 2006 (3:1), на Евро-2008 (3:2) и на Евро-2012 (1:0). Зато португальцы победили немцев на Евро-2000 со счетом 3:0, благодаря знаменитому хет-трику нынешнего главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.

Здесь очень сложно что-либо предположить. Ввиду того, что немцы в первом туре проиграли французам (0:1), им нужна победа. Я думаю, что сборная Германии в состоянии добиться победного результата, хотя сделать это будет очень тяжело. Сложно угадать, но я рискну поставить на то, что немцы обыграют португальцев. Надеюсь, что им удастся реабилитироваться за поражение в первом туре», – сказал Нагорняк. 

Матч Португалия – Германия состоится 19 июня. Начало встречи – в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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