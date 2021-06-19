Венгрия – Франция. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Главный тренер молодежной сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк дал прогноз на матч Евро-2020 Венгрия – Франция:

«В первом туре в Будапеште Венгрия уступила Португалии со счетом 0:3, хотя удерживала ничейный счет вплоть до 84-й минуты. Франция обыграла в Мюнхене Германию (1:0) после автогола Хуммельса.

Соперники встречались между собой 25 раз, начиная с далекого 1911 года. Интересно, что Венгрия выигрывала 14 раз, а Франция побеждала 8 раз. Команды трижды играли вничью. Но в ХХI веке оппоненты играли только раз в рамках спарринга в 2005-м году и тогда выиграла Франция (2:1). Но зато в период с 1911 года по 1927-й венгры четыре раза кряду победили французов в том числе и с рекордным счетом 13:1! Был погром Франции от Венгрии и в 1960-м году в матче отбора Олимпиады-1960. Тогда венгерская сборная победила со счетом 7:0! Для Франции самая крупная победа над Венгрией была зафиксирована в 1986 году на чемпионате мира. Тогда французы выиграли встречу со счетом 3:0!

Думаю, что явный фаворит этой встречи сборная Франции. Хотя венгры будут играть при поддержке своих фанатов. Венгрию будет поддерживать стадион. Но все-таки, я думаю, венгры не смогут справиться с главными фаворитами Евро – сборной Франции. Здесь однозначно победа французов», – сказал Нагорняк.

Матч Венгрия – Франция состоится 19 июня. Начало встречи – в 16:00.