Украина – Австрия. Букмекеры уверены, что будет ничья

В понедельник, 21-го июня, состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет с Австрией.



Букмекеры отдают больше шансов на то, что матч завершится вничью, которая устроит обе команды. На победу «сине-желтых» можно поставить с коэффициентом 3.5, на ничью - 2.0, поражение оценено в 3.75.



Предполагается, что матч будет низкой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.25. Основные тоталы – ТБ2.0 – 2.05, ТМ2.0 – 1.77.



Матч Украина – Австрия состоится на Национальном стадионе в Бухаресте. Начало встречи в 19:00 по Киеву.