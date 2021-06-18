Украина – Австрия. Букмекеры уверены, что будет ничья

Такого низкого коэффициента на ничейный исход вы вряд ли могли ожидать

  • 18.06.2021 21:28
  • 2943 просмотра
  • 6 комментариев
Украина – Австрия. Букмекеры уверены, что будет ничья
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21-го июня, состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет с Австрией. 
 
Букмекеры отдают больше шансов на то, что матч завершится вничью, которая устроит обе команды. На победу «сине-желтых» можно поставить с коэффициентом 3.5, на ничью - 2.0, поражение оценено в 3.75.
 
Предполагается, что матч будет низкой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.25. Основные тоталы – ТБ2.0 – 2.05, ТМ2.0 – 1.77.
 
Матч Украина – Австрия состоится на Национальном стадионе в Бухаресте. Начало встречи в 19:00 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    firstromario
    online
      firstromario, 18.06.2021 22:16
    0
    ми навіть на крапельку фаворити якщо дивитись на ставки. видно що букмекери звернули увагу на нашу гру.
    Ссылка
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 18.06.2021 22:14
    0
    Тільки перемога. , нема чого нас позорити.
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    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 18.06.2021 22:05
    0
    xerx, 18.06.2021 21:57
    Тут дело совсем не в этом. Нам по большому счету выгоднее выходить в плей-офф с 3-го места, чтобы не попасть в 1/8 на Италию (будет играть команда, занявшая 2-е в нашей группе).
    А у нас вариантов нет. С 3 очками можно не выйти, а ничья и победа делает нас вторыми.
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    xerx
    online
      xerx, 18.06.2021 21:57
    0
    al mizo, 18.06.2021 21:52
    скорее всего так-на первое место обе уже не претендуют а игроков можно поберечь
    Тут дело совсем не в этом. Нам по большому счету выгоднее выходить в плей-офф с 3-го места, чтобы не попасть в 1/8 на Италию (будет играть команда, занявшая 2-е в нашей группе).
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    al mizo
    online
      al mizo, 18.06.2021 21:52
    +1
    скорее всего так-на первое место обе уже не претендуют а игроков можно поберечь
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    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 18.06.2021 21:49
    0
    Началось))) да выиграют наши, че там ставить?) 😂 😂 😂 а те кто будут писать типа "ой какой серьёзный соперник" - да идите вы лесом!!! Если хотим добиваться цели, нужно верить в наших МУЖИКОВ!!!
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    al mizo
    online
      al mizo, 18.06.2021 21:52
    +1
    скорее всего так-на первое место обе уже не претендуют а игроков можно поберечь
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    firstromario
    online
      firstromario, 18.06.2021 22:16
    0
    ми навіть на крапельку фаворити якщо дивитись на ставки. видно що букмекери звернули увагу на нашу гру.
    Ссылка
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 18.06.2021 22:14
    0
    Тільки перемога. , нема чого нас позорити.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 18.06.2021 22:05
    0
    xerx, 18.06.2021 21:57
    Тут дело совсем не в этом. Нам по большому счету выгоднее выходить в плей-офф с 3-го места, чтобы не попасть в 1/8 на Италию (будет играть команда, занявшая 2-е в нашей группе).
    А у нас вариантов нет. С 3 очками можно не выйти, а ничья и победа делает нас вторыми.
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 18.06.2021 21:57
    0
    al mizo, 18.06.2021 21:52
    скорее всего так-на первое место обе уже не претендуют а игроков можно поберечь
    Тут дело совсем не в этом. Нам по большому счету выгоднее выходить в плей-офф с 3-го места, чтобы не попасть в 1/8 на Италию (будет играть команда, занявшая 2-е в нашей группе).
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 18.06.2021 21:49
    0
    Началось))) да выиграют наши, че там ставить?) 😂 😂 😂 а те кто будут писать типа "ой какой серьёзный соперник" - да идите вы лесом!!! Если хотим добиваться цели, нужно верить в наших МУЖИКОВ!!!
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