Испания – Польша. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Специалист поделился ожиданиями от матча Евро-2020

  • 18.06.2021 20:55
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Испания – Польша. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер молодежной сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк дал прогноз на матч Евро-2020 Испания – Польша.

«В первом туре Испания сыграла вничью 0:0 с Швецией, а Польша проиграла Словакии (1:2).

12 раз встречались между собой соперники (8 побед испанцев, 3 виктории поляков и 1 ничья). Предыдущий матч, который был товарищеским, завершился в 2010-м году со счетом 6:0 в пользу «Фурии Рохи».  До этого также в спарринге испанцы победили поляков 3:0 в 2000-м году. Польша обыгрывала Испанию в 1980-м году со счетом 2:1 также в рамках спарринга. С тех пор соперники играли только товарищеские встречи, хотя до этого встречались в отборах Евро-1960 и Олимпиады-1972.
Поставлю на Испанию. Их не поймут, если они не победят. В матче с шведами испанцы сыграли вничью 0:0, но установили рекорд чемпионатов Европы по владению мячом, а именно 85,1%.

Но в матче с поляками, думаю, однозначно будет зафиксирована победа Испании», - сказал Нагорняк.

Матч Испания – Польша состоится 19-го июня. Начало встречи в 22:00.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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