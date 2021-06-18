Яремчук побил рекорд скорострельности Реброва и Ярмоленко в сборной Украины

Роман Яремчук, забив мяч в матче с Северной Македонией, обновил рекорд сборной Украины. Он достиг отметки в 10 голов в национальной команде, затратив наименьшее количество игр – 26.

Прежний рекорд принадлежал Сергею Реброву и Андрею Ярмоленко. Они забивали свой 10-й мяч в составе сборной Украины в 29-м матче. Андрей Шевченко – в 30-м.

Если же брать по количеству сыгранных минут, то Яремчук уступает Евгению Селезневу – 1830 против 1775. Правда, Селезнев это время растянул на 45 матчей.

И по возрасту Яремчук – далеко не лидер этого рейтинга. Сейчас ему 25 лет. Ярмоленко забил 10 мячей в 23 с хвостиком, Шевченко – почти в 24.

Но по количеству затраченных матчей на первый десяток голов Яремчук – вне конкуренции.



