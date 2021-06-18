Яремчук побил рекорд скорострельности Реброва и Ярмоленко в сборной Украины

Нападающий «Гента» затратил наименьшее количество матчей для отметки в десять забитых мячей

  • 18.06.2021 20:03
  • 2211 просмотров
  • 1 комментарий
Яремчук побил рекорд скорострельности Реброва и Ярмоленко в сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Роман Яремчук, забив мяч в матче с Северной Македонией, обновил рекорд сборной Украины. Он достиг отметки в 10 голов в национальной команде, затратив наименьшее количество игр – 26.

Прежний рекорд принадлежал Сергею Реброву и Андрею Ярмоленко. Они забивали свой 10-й мяч в составе сборной Украины в 29-м матче. Андрей Шевченко – в 30-м.

Если же брать по количеству сыгранных минут, то Яремчук уступает Евгению Селезневу – 1830 против 1775. Правда, Селезнев это время растянул на 45 матчей.

И по возрасту Яремчук – далеко не лидер этого рейтинга. Сейчас ему 25 лет. Ярмоленко забил 10 мячей в 23 с хвостиком, Шевченко – почти в 24.

Но по количеству затраченных матчей на первый десяток голов Яремчук – вне конкуренции.


 

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 18.06.2021 20:34
    +1
    Майбутній снайпер збірної №3. Після Ярмоли і Шеви.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 18.06.2021 20:34
    +1
    Майбутній снайпер збірної №3. Після Ярмоли і Шеви.
    Ссылка
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