Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «АЕК дал мне многое»

Во вторник Дмитрий Чигринский покинул АЕК на правах свободного агента. Украинский защитник попрощался с клубом:

«Я должен поблагодарить Димитриса Мелиссанидиса (владелец АЕК – прим.) за то, что пережил с этим клубом за 5 лет. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. АЕК дал мне многое.

Я покидаю команду, но уверен, что все с ней будет хорошо. Спасибо за все».

Чигринский выступал за АЕК с 2016 года. В 2018 году он стал с афинским клубом чемпионом Греции.