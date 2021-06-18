Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «АЕК дал мне многое»

Украинский защитник попрощался с АЕКом

  • 18.06.2021 19:55
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Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «АЕК дал мне многое»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Во вторник Дмитрий Чигринский покинул АЕК на правах свободного агента. Украинский защитник попрощался с клубом:

«Я должен поблагодарить Димитриса Мелиссанидиса (владелец АЕК – прим.) за то, что пережил с этим клубом за 5 лет. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. АЕК дал мне многое.

Я покидаю команду, но уверен, что все с ней будет хорошо. Спасибо за все».

Чигринский выступал за АЕК с 2016 года. В 2018 году он стал с афинским клубом чемпионом Греции.

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Источник — SDNA

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