Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «АЕК дал мне многое»

Во вторник Дмитрий Чигринский покинул АЕК на правах свободного агента. Украинский защитник попрощался с клубом:
«Я должен поблагодарить Димитриса Мелиссанидиса (владелец АЕК – прим.) за то, что пережил с этим клубом за 5 лет. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. АЕК дал мне многое.
Я покидаю команду, но уверен, что все с ней будет хорошо. Спасибо за все».
Чигринский выступал за АЕК с 2016 года. В 2018 году он стал с афинским клубом чемпионом Греции.
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Источник — SDNA
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