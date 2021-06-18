Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: «Сейчас Украина сильнее России»

47-летний экс-игрок «Ромы» и «Порту», самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлениях сборных Украины на Евро-2020.



«На мой взгляд, битва Украины и Нидерландов стала самой зрелищной встречей на Евро — по крайней мере, пока. Шевченко и Ко показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать даже одной из сильнейших команд континента. А победой над Северной Македонией только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится.

Если говорить о начале чемпионата в целом, то сильное впечатление произвели итальянцы. Мощный, организованный коллектив. Не зря их беспроигрышная серия достигла уже 29 матчей. Это впечатляет. Франция — тоже супер, главный фаворит. С нетерпением жду начала плей-офф, будет интересно. Есть же еще испанцы, бельгийцы с поправившимся Де Брюйне, другие интересные сборные.

Жду в матчах на вылет и Россию. Несмотря ни на что», – сказал Аленичев.