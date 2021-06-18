Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: «Сейчас Украина сильнее России»

Известный в прошлом футболист считает, что в плей-офф это может измениться

  • 18.06.2021 19:22
  • 5542 просмотра
  • 10 комментариев
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: «Сейчас Украина сильнее России»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Аленичев (слева)

47-летний экс-игрок «Ромы» и «Порту», самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлениях сборных Украины на Евро-2020.
 
«На мой взгляд, битва Украины и Нидерландов стала самой зрелищной встречей на Евро — по крайней мере, пока. Шевченко и Ко показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать даже одной из сильнейших команд континента. А победой над Северной Македонией только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится.

Если говорить о начале чемпионата в целом, то сильное впечатление произвели итальянцы. Мощный, организованный коллектив. Не зря их беспроигрышная серия достигла уже 29 матчей. Это впечатляет. Франция — тоже супер, главный фаворит. С нетерпением жду начала плей-офф, будет интересно. Есть же еще испанцы, бельгийцы с поправившимся Де Брюйне, другие интересные сборные.

Жду в матчах на вылет и Россию. Несмотря ни на что», – сказал Аленичев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Спорт-Экспресс

(33 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Hamil
    online
      Hamil, 18.06.2021 20:26
    +6
    Україна завжди була сильнішою за Росію
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 18.06.2021 20:24
    0
    Ворона и лиса...нужно будет к каждому конкретному противнику особо готовиться,а не не по тезисам Аленичева,тогда точно пострадают от собственной переоценки.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 18.06.2021 20:24
    0
    Ворона и лиса...нужно будет к каждому конкретному противнику особо готовиться,а не не по тезисам Аленичева,тогда точно пострадают от собственной переоценки.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.06.2021 20:13
    +6
    Рашка никогда не была сильнее за Украину !
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 18.06.2021 20:10
    +10
    Комплекс младшего брата у россиян, вечно себя с нами сравнивают
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.06.2021 20:04
    +6
    Ми то не сумнієвамося в цьому, а от вони постійно люблять порівнювати себе з нашою країною.
    Ссылка
    var
    online
      var, 18.06.2021 19:57
    0
    Ещё долго это нельзя будет проверить.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 18.06.2021 19:55
    +6
    Украина всегда была сильнее, жаль что разводят, так бы дрючили из года в год их.
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 18.06.2021 19:51
    +8
    ЗАРАЗ??? А шо, колись було по іншому???
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 18.06.2021 19:33
    +8
    В футболе Украина уже более полувека сильнее России (считаю с 1966 года, когда Динамо Киев начало свою чемпионскую поступь 3 года подряд). А сейчас абсолютно уверен в проходе Украины в плей-офф ЧЕ, а вот Россия вполне может посыпаться в матче с датчанами. Даже проигрыш 0:1 будет означать для команды Черчесова 4 место, если финны не пропустят от бельгийцев больше 2 голов. Проигрыш 0:2, 1:3 и т.п. будет означать. что матч Бельгия - Финляндия для россиян уже не имеет значения. тогда все равно 4-е в группе.
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 18.06.2021 20:10
    +10
    Комплекс младшего брата у россиян, вечно себя с нами сравнивают
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 18.06.2021 19:51
    +8
    ЗАРАЗ??? А шо, колись було по іншому???
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 18.06.2021 19:33
    +8
    В футболе Украина уже более полувека сильнее России (считаю с 1966 года, когда Динамо Киев начало свою чемпионскую поступь 3 года подряд). А сейчас абсолютно уверен в проходе Украины в плей-офф ЧЕ, а вот Россия вполне может посыпаться в матче с датчанами. Даже проигрыш 0:1 будет означать для команды Черчесова 4 место, если финны не пропустят от бельгийцев больше 2 голов. Проигрыш 0:2, 1:3 и т.п. будет означать. что матч Бельгия - Финляндия для россиян уже не имеет значения. тогда все равно 4-е в группе.
    Ссылка
    Hamil
    online
      Hamil, 18.06.2021 20:26
    +6
    Україна завжди була сильнішою за Росію
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.06.2021 20:13
    +6
    Рашка никогда не была сильнее за Украину !
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.06.2021 20:04
    +6
    Ми то не сумнієвамося в цьому, а от вони постійно люблять порівнювати себе з нашою країною.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 18.06.2021 19:55
    +6
    Украина всегда была сильнее, жаль что разводят, так бы дрючили из года в год их.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 18.06.2021 20:24
    0
    Ворона и лиса...нужно будет к каждому конкретному противнику особо готовиться,а не не по тезисам Аленичева,тогда точно пострадают от собственной переоценки.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 18.06.2021 20:24
    0
    Ворона и лиса...нужно будет к каждому конкретному противнику особо готовиться,а не не по тезисам Аленичева,тогда точно пострадают от собственной переоценки.
    Ссылка
    var
    online
      var, 18.06.2021 19:57
    0
    Ещё долго это нельзя будет проверить.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности