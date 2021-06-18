Матч Украина - Австрия покажут на большом экране в центре Киева

Городские власти Киева сообщили о том, что ключевой матч группового этапа Евро-2020 Украина - Австрия можно будет посмотреть в центре города.

Игра состоится 21 июня.

На улице Спортивной (возле Дворца спорта) будет установлен огромный экран, на котором можно будет бесплатно посмотреть игру.

Развлекательная зона для зрителей откроется в 17:00, а матч стартует в 19:00.

Украине для выхода в плей-офф хватит и ничьей.