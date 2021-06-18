Матч Украина - Австрия покажут на большом экране в центре Киева

Городские власти Киева сообщили о том, что ключевой матч группового этапа Евро-2020 Украина - Австрия можно будет посмотреть в центре города.
Игра состоится 21 июня.
На улице Спортивной (возле Дворца спорта) будет установлен огромный экран, на котором можно будет бесплатно посмотреть игру.
Развлекательная зона для зрителей откроется в 17:00, а матч стартует в 19:00.
Украине для выхода в плей-офф хватит и ничьей.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.