Еще один известный новичок. Кривбасс подписал защитника

«Кривбасс» объявил о подписании контракта с защитником Иваном Зотько, который может сыграть как в центре обороны, так и на фланге.
Минувший сезон Зотько провел в «Олимпике». Ранее выступал за «Металлист», а также имеет опыт игры в Испании.
Иван стал четвертым новичком «Кривбасса» после Андрея Мостового, Артема Щедрого и Артема Гордиенко.
Команда сезон 2021/22 проведет в Первой лиге.
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Источник — ФК Кривбасс
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