Еще один известный новичок. Кривбасс подписал защитника

«Кривбасс» объявил о подписании контракта с защитником Иваном Зотько, который может сыграть как в центре обороны, так и на фланге.

Минувший сезон Зотько провел в «Олимпике». Ранее выступал за «Металлист», а также имеет опыт игры в Испании.

Иван стал четвертым новичком «Кривбасса» после Андрея Мостового, Артема Щедрого и Артема Гордиенко.

Команда сезон 2021/22 проведет в Первой лиге.