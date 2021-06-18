Прогноз на матч Украина - Австрия. Решающий матч группового этапа

С Австрией мы раньше играли только спарринги

  • 18.06.2021 14:52
  • 806 просмотров
  • 1 комментарий
Прогноз на матч Украина - Австрия. Решающий матч группового этапа

21 июня сборная Украины, официальным партнером которой является Parimatch, проведет заключительный матч группового этапа Евро-2020. От его результата будет зависеть, кто именно выйдет в плей-офф. В этом розыгрыше нас может устроить даже третье место, но все мы, конечно, будем ждать только победы над Австрией. В параллельном матче Нидерланды в Амстердаме будут играть с Северной Македонией и там сенсации вряд ли стоит ожидать. Начало обеих встреч в 19:00.

С Австрией мы раньше играли только спарринги, например, в 2011 году на открытии «Арены Львов». Тогда наша команда выиграла 2:1. По оценкам аналитиков Parimatch у нашей сборной и сейчас лучшие шансы на победу. Австрия, кстати, тоже еще никогда не выходила из группы. Нидерландам, напомним, команда уступила со счетом 0:2.

Сборная Украины во втором туре хоть и победила Северную Македонию, но после игры многие болельщики говорили о том, что ожидали больше голов в ворота соперника. Ведь первый тайм мы провели очень мощно. Если такая же игра будет и с Австрией, то так сильно переживать за результат не придется.

Также фанаты в соцсетях активно обсуждают, где будут смотреть этот матч. Мол, домашнего дивана перед телевизором или бара не хватает, чтобы высвободить все эмоции. Поэтому немало людей собираются в понедельник прийти на столичную Спортивную площадь, где официальный партнер национальной сборной Украины по футболу Parimatch организует на экранах ТРЦ Gulliver трансляцию игры. Уже в 17:00 будет открыта площадка, где болельщиков ждет фудкорт с едой и напитками и игровые зоны.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    AЛВ
    online
      AЛВ, 18.06.2021 16:09
    +1
    Україна тільки ПЕРЕМОГА.!!!Удачі.!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 18.06.2021 16:09
    +1
    Україна тільки ПЕРЕМОГА.!!!Удачі.!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности